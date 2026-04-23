Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vorcaro é submetido a exames e retorna para prisão na PF

Ele passou por uma série de exames rotineiros

Estadão Conteúdo

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi levado ao hospital e passou por exames em Brasília nesta quinta-feira, 23. Ele ingressou no DF Star por volta das 12h50 e ficou no local até às 14h15. Depois, retornou para a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso preventivamente por suspeita de fraudes na gestão da instituição financeira.

A saída foi autorizada nesta quarta-feira, 22, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, após o banqueiro ter relatado se sentir mal. O banqueiro recebeu atendimento médico na prisão e relatou ter urinado sangue. Mendonça determinou que a escolta de Vorcaro seria feita por agentes da Polícia Federal.

Ele passou por uma série de exames rotineiros e, segundo informação da CNN Brasil, caso os exames apontem um problema de saúde grave, a defesa avalia encaminhar ao STF um pedido de prisão domiciliar.

Ele foi preso no último dia 4 de março, por ordem de Mendonça, depois que a Polícia Federal entregou provas ao STF de que Vorcaro mantinha um braço armado, usado para ameaçar adversários e também para invadir sistemas de informática dos órgãos de investigação.

Vorcaro estava preso na penitenciária federal em Brasília mas, no dia 19, foi transferido de helicóptero para a Superintendência da PF na capital federal.

A defesa argumentou que a transferência era necessária porque o funcionamento da penitenciária dificultava as conversas com Vorcaro e as eventuais negociações do acordo de delação premiada com os investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da própria PF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO/PRISÃO/PF/SAÍDA/EXAME MÉDICO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

ELEIÇÕES 2026

Voto de presos provisórios valerá em 2026, decide TSE; entenda

Com isso, o alistamento eleitoral e a instalação de seções em unidades prisionais permanecem válidos para o pleito deste ano

23.04.26 17h53

POLÍTICA

Lula diz que chamou delegados que estariam 'fingindo trabalhar' para combater crime organizado

O presidente deu a declaração no evento Feira Brasil na Mesa, realizado pela Embrapa, em Planaltina, no Distrito Federal

23.04.26 17h36

saúde

Vorcaro é submetido a exames e retorna para prisão na PF

Ele passou por uma série de exames rotineiros

23.04.26 17h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

TENSÃO

Ex-ministra do STJ critica Gilmar por representação contra senador da CPI; 'vingança', diz

"Houve uma precipitação para, açodadamente, representar contra o senador. Isso é que me parece uma vingança e uma revanche", disse a ex-ministra.

16.04.26 8h52

'Eu não vim para cá para ser um Zé Mané', diz Guimarães, novo ministro da articulação política

Ministro terá a missão de garantir unidade na articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso

16.04.26 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda