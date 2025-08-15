Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que Brasil está vivendo com uma 'turbulência desnecessária' de Trump

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco que o mundo vive uma "turbulência desnecessária" com as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um País rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB da China. Mas nós temos um povo que merece respeito", declarou.

As falas foram feitas em cerimônia de inauguração da fábrica da chinesa GWM (Great Wall Motor), em Iracemápolis (SP). De acordo com o Palácio do Planalto, a fábrica vai gerar mil novos postos de trabalho no Brasil até o fim do ano.

Lula ainda exaltou a capacidade de negociação do Brasil. "O Brasil gosta de negociar. Se tem uma coisa que o Brasil está fazendo é negociar", disse. Ele elogiou o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, que está à frente das tentativas de diálogo com os EUA. "Foi governador de São Paulo por 16 anos, sabe negociar e respeita as pessoas", afirmou.

O presidente ainda destacou dados sobre a relação comercial entre Brasil e China. "É importante que as pessoas saibam que o comércio do Brasil com a China hoje é simplesmente o de US$ 160 bilhões contra US$ 80 bilhões do comércio nosso com os Estados Unidos. É importante que vocês saibam porque nós criamos os BRICS. É porque nós estávamos cansados de sermos tratados como países do terceiro mundo", declarou.

Lula repetiu que, no Brasil, é preciso ter estabilidade política para garantir a estabilidade econômica. "A primeira coisa que a gente tinha que oferecer a quem a gente quisesse convencer a vir ao Brasil era uma coisa simples, chamada estabilidade política", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARROS/GWM/FÁBRICA/SP/INAUGURAÇÃO/LULA/EUA/BRASIL/SANÇÕES
Política
