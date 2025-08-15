Capa Jornal Amazônia
EUA cancelam vistos da mulher e da filha de Alexandre Padilha, diz site

A família do ministro do governo Lula foi comunicada sobre os cancelamentos na manhã desta sexta-feira

Estadão Conteúdo
fonte

Alexandre Neves participou de um evento na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital paulista (Marcelo Camargo / Ag. Brasil)

O governo dos Estados Unidos cancelou os vistos da mulher e da filha de dez anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação é do G1. A família do ministro do governo Lula foi comunicada sobre os cancelamentos na manhã desta sexta-feira, 15, pelo consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo.

Segundo o blog da jornalista Julia Duailibi, nos documentos, o governo de Donald Trump diz que os vistos foram cancelados porque, após a emissão, "surgiram informações indicando" que a mulher e a filha de Padilha não eram mais elegíveis. Também ao G1, ao blog da jornalista Ana Flor, o ministro disse que não teve visto cancelado porque o dele está vencido há vários meses. Ele está sem visto desde 2024.

Nesta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo Donald Trump, revogou os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro. Rubio cita, como razão para a medida, o programa "Mais Médicos", política pública criada no governo de Dilma Rousseff para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. A pasta da Saúde era chefia por Padilha na época da criação do programa.

Em sua conta no X (antigo Twitter), o ministro da Saúde disse que o programa sofre um ataque injustificável. "O Mais Médicos, assim como o Pix, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira. Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como Ministro da Saúde, Mozart Sales e Alberto Kleiman", escreveu o ministro na quarta-feira, 13.

Palavras-chave

EUA/VISTO/ALEXANDRE PADILHA/FAMILIARES/CANCELAMENTO
Política
