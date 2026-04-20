Lula diz, na Alemanha, que o multilateralismo está sendo destruído

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reiterou a defesa do multilateralismo ao participar da inauguração do estande brasileiro na Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, nesta segunda-feira, 20. Ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz, Lula disse que o mundo vive um momento "conflagrado", em que "o multilateralismo está sendo destruído" para a "tentativa da introdução do unilateralismo".

Ele afirmou também que a "harmonia constituída depois da Segunda Guerra Mundial para estabelecer a paz e a harmonia entre os países está sendo jogada fora".

"Não é possível que a gente não tenha noção de nós que precisamos mudar essa situação mundial", disse Lula, ao fazer um apelo para "todos aqueles que defendem o multilateralismo, para todos aqueles que não querem guerra, para todos aqueles que querem paz, para todos aqueles que querem construir e não destruir, para todos aqueles que querem defender a vida e não defender a morte, para todos aqueles que pensam no futuro da humanidade humana". "Vejam que eu falei humanidade humana, porque a humanidade está virando algoritmo", afirmou o presidente, que em nenhum momento do discurso fez referência aos Estados Unidos ou ao presidente norte-americano, Donald Trump.

Relação Brasil-Alemanha

Sobre a Alemanha, Lula disse que a relação do Brasil com a potência europeia "nunca mais será a mesma" após a feira e que o resto do mundo terá "inveja" da parceria entre os dois países.

"Temos muito interesse em fazer com que a nossa aliança com a Europa e, sobretudo, com a Alemanha, seja uma aliança cada vez mais produtiva, cada vez mais eficaz e cada vez mais capaz de proporcionar ao povo alemão e ao povo brasileiro perspectiva de um futuro mais promissor", afirmou o presidente da República.

Transição energética

Lula também falou da transição energética, ao citar a mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis no Brasil. "Nós temos 30% de etanol misturado à nossa gasolina e 15% de biodiesel misturado no nosso diesel."

Processos migratórios

Ele ainda exaltou os processos migratórios e disse que aqueles que defendem a democracia e o multilateralismo são bem-vindos no Brasil: "Um país criado por imigrantes."