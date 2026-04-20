Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz, na Alemanha, que o multilateralismo está sendo destruído

Lula participou da inauguração do estande brasileiro na Feira Industrial de Hannover

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reiterou a defesa do multilateralismo ao participar da inauguração do estande brasileiro na Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, nesta segunda-feira, 20. Ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz, Lula disse que o mundo vive um momento "conflagrado", em que "o multilateralismo está sendo destruído" para a "tentativa da introdução do unilateralismo".

Ele afirmou também que a "harmonia constituída depois da Segunda Guerra Mundial para estabelecer a paz e a harmonia entre os países está sendo jogada fora".

"Não é possível que a gente não tenha noção de nós que precisamos mudar essa situação mundial", disse Lula, ao fazer um apelo para "todos aqueles que defendem o multilateralismo, para todos aqueles que não querem guerra, para todos aqueles que querem paz, para todos aqueles que querem construir e não destruir, para todos aqueles que querem defender a vida e não defender a morte, para todos aqueles que pensam no futuro da humanidade humana". "Vejam que eu falei humanidade humana, porque a humanidade está virando algoritmo", afirmou o presidente, que em nenhum momento do discurso fez referência aos Estados Unidos ou ao presidente norte-americano, Donald Trump.

Relação Brasil-Alemanha

Sobre a Alemanha, Lula disse que a relação do Brasil com a potência europeia "nunca mais será a mesma" após a feira e que o resto do mundo terá "inveja" da parceria entre os dois países.

"Temos muito interesse em fazer com que a nossa aliança com a Europa e, sobretudo, com a Alemanha, seja uma aliança cada vez mais produtiva, cada vez mais eficaz e cada vez mais capaz de proporcionar ao povo alemão e ao povo brasileiro perspectiva de um futuro mais promissor", afirmou o presidente da República.

Transição energética

Lula também falou da transição energética, ao citar a mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis no Brasil. "Nós temos 30% de etanol misturado à nossa gasolina e 15% de biodiesel misturado no nosso diesel."

Processos migratórios

Ele ainda exaltou os processos migratórios e disse que aqueles que defendem a democracia e o multilateralismo são bem-vindos no Brasil: "Um país criado por imigrantes."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/ALEMANHA/HANNOVER/FEIRA INDUSTRIAL/DISCURSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Paulo Henrique Rodrigues é nomeado ministro do Empreendedorismo após Tadeu Alencar deixar cargo

22.04.26 8h36

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer nova cirurgia

A defesa diz que Bolsonaro apresenta quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro direito.

22.04.26 7h36

Moraes revê decisão e define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu voltar atrás na decisão, na terça-feira (21)

22.04.26 7h16

Relações internacionais

Itamaraty se reúne com os EUA para tratar de expulsão de delegado e fala em reciprocidade

Fontes afirmam que agentes americanos também podem ser expulsos do país

21.04.26 20h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

inquérito

Moraes manda PF investigar Flávio Bolsonaro por suposta 'calúnia' contra Lula

Ministro do STF determinou a abertura de um inquérito contra o senador

15.04.26 11h21

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

TENSÃO

Ex-ministra do STJ critica Gilmar por representação contra senador da CPI; 'vingança', diz

"Houve uma precipitação para, açodadamente, representar contra o senador. Isso é que me parece uma vingança e uma revanche", disse a ex-ministra.

16.04.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda