Lula deve voltar a Brasília no domingo, após se recuperar de cirurgia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar Brasília no próximo domingo (27), para retomar a transição de governo. Lula está em São Paulo se recuperando de uma cirurgia na laringe. As informações são do portal Metrópoles.

A expectativa é de que o petista use os dias na cidade para começar a definir seu futuro time de ministros e para fechar com lideranças do Congresso Nacional o texto da PEC da transição.

Também na capital federal, a previsão é de que o presidente eleito bata o martelo sobre os nomes dos integrantes da equipe de transição que cuidarão da relação com os militares.

O grupo temático da Defesa é praticamente o único que Lula ainda não anunciou, apesar de ser considerado um dos mais estratégicos, em razão da proximidade de Jair Bolsonaro com a caserna.

Viagem cancelada

Lula cancelou a viagem a Brasília e decidiu ficar a semana toda em São Paulo por recomendação médica. Ele foi orientado a poupar a voz após a cirurgia realizada no fim de semana.

A laringoscopia, cirurgia à qual o presidente eleito foi submetido, teve dois objetivos: retirar uma leucoplasia de uma das pregas vocais e examinar detalhadamente a garganta dele.

Parte da recuperação, segundo os médicos, envolve evitar falar. Algo considerado difícil para o presidente eleito, caso fosse à Brasília resolver impasses da transição de governo.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).