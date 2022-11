Alckmin anuncia parlamentares para equipe de transição de Lula; há dois paraenses na lista

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta terça-feira (22) os parlamentares que farão parte da equipe de transição para o futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na lista, estão dois paraenses: os deputados federais José Priante (MDB), na área de Infraestrutura, e Eduardo Costa (PSD), que fará parte do grupo de Saúde.

A lista também conta com nomes como Alexandre Frota, Benedita da Silva e Túlio Gadelha na área da Cultura. Esses deputados deverão acompanhar as pautas da transição com o olhar que tiveram no Legislativo, segundo Alckmin. Alguns são deputados e senadores eleitos nas eleições deste ano. Portanto, ainda não têm cargo no Congresso Nacional.

Veja os nomes anunciados

Agricultura

Irajá Abreu (TO)

Tito Marques Cordeiro (BA)

Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Carol Dartora (PR)

Dulce Miranda (TO)

Theresa Nelma (AL)

Washington Quaquá (RJ)

Centro de governo

Jacques Wagner (BA)

Jose Guimarães (CE)

Lindbergh Farias (RJ)

Marcio Macedo (SE)

Reginaldo Lopes (MG)

Cidades

Afonso Florense (BA)

Hildo Rocha (MA)

Jilmar Tatto (SP)

Leonidas Cristino (CE)

Luciane Lins (CE)

Marcio Gerri (MA)

Nathalia Bonavides (RN)

Waldenor Pereira (BA)

Ciência e Tecnologia e Inovação

Expedito Netto (RO)

Leo de Brito (AC)

Comunicações

André Figueiredo (CE)

Aureo Ribeiro (RJ)

Orlando Silva (SP)

Rui Falcão (SP)

Cultura

Alexandre Frota (SP)

Benedita da Silva (RJ)

Jandira Feghali (RJ)

Marcelo Caleiro (RJ)

Tulio Gadelha (PE)

Desenvolvimento agrário

Bira do Pinbaré (MA)

Bohn Gass (RS)

Celio Alves de Moura (TO)

Desenvolvimento Regional

Gervasio Maia (PB)

Jose Ricardo (AM)

Julio Cesar (PI)

Marília Arraes (PE)

Milton Coelho (PE)

Nilton Cardoso Jr (MG)

Paulo Jose Carlos Guedes (MG)

Rogério Carvalho (SE)

Direitos Humanos

Rejane Dias (PI)

Duda Salabert (MG)

Educação

Alice Portugal (BA)

Ana Pimentel (MG)

Danilo Cabral (PE)

Idilvan Alencar (CE)

Reginaldo Veras (DF)

Esporte

Leila do Vôlei (DF)

Igualdade Racial

Daiana Santos (RS)

Dandara Tonantzin (MG)

Taliria Petrone (RJ)

Industria, Comercio e Serviços

José Neto (BA)

Sidney Leite (AM)

Zenaide Maia (RN)

Infraestrutura

Acir Gurgacz (RO)

Adilasio Gomes da Silva Jr. (MA)

José Priante (PA)

Henrique Fontana (RS)

Sebastião Oliveira (PE)

Justiça e Segurança Pública

Adriana Acozzi (GO)

Tadeu Alencar (PE)

Valdemir Pereira (MT)

Juventude Miguel Ângelo (MG)

Meio Ambiente

Alessandro Molon (RJ)

Célio Studart (CE)

João Carlos Bacelar (BA)

Nilto Tatto (SP)

Rodrigo Agostinho (SP)

Minas e Energia

Odair Cunha (MG)

Mulheres

Erika Kokay (DF)

Lídice da Mata (BA)

Pesca

Ana Paula Lima (SC)

Zé Airton (CE)

Planejamento, Orçamento e Gestão

Mauro Benevides (CE)

Pedro Paulo (RJ)

Renildo Calheiros (PE)

Previdência Social

Maria Leal Arraes (PE)

Ricardo Silva (SP)

Relações Exteriores

Arlindo Chinaglia (SP)

Saúde

Bruno Farias (MG)

Chico D'Angelo (RJ)

Daniel Soranz (RJ)

Dimas Gadelha (RJ)

Eduardo Costa (PA)

Jorge Sola (BA)

Luciano Duche (PR)

Wellington Prado (MG)

Trabalho

Afonso Mota (RS)

Daniel Almeida (BA)

Rogério Correa (MG)

Vicentini (SP)

Transparência, Integridade e Controle

Alencar Santana (SP)

Danilo Capiberibe (AP)

Turismo