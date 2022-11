Guido Mantega pede para se desligar da equipe de transição

Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição de governo Lula nesta quinta-feira (17). O ex-ministro integrava o grupo de planejamento, orçamento e gestão. As informações são da Folha De S.Paulo e G1 Brasília.

Mantega foi ministro do Planejamento no governo Lula e da Fazenda nos governos Lula e Dilma Rousseff.

VEJA MAIS

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu a carta de renúncia de Mantega e ligou para o ex-ministro, agredencendo a ele pelos serviços prestados à transição.

Polêmica com BID

o ex-ministro Guido Mantega criticou e pediu adiamento da eleição para presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), marcadas para o próximo dia 20 de novembro. Mantega contesta a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o cargo, o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

O BID se pronunciou sobre as críticas de Guido Mantega e garantiu que as eleições não serão adiadas, alegando que o adiamento não está previsto no regulamento, reforçando que qualquer mudança seria de responsabilidade apenas da Assembleia de Governadores do banco.