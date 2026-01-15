Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula deve enviar mensagem de indicação de Messias ao STF em fevereiro, afirma Gleisi

Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada

Estadão Conteúdo
fonte

Lula e Jorge Messias (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve enviar ao Senado a mensagem de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada e os atritos que envolvem a escolha de Messias são "superáveis".

"Penso que o presidente deve enviar a mensagem logo que os trabalhos do Congresso retomarem, em fevereiro, não adianta mandar no recesso. Aí vamos começar a conversar, tanto na CCJ como com o presidente Davi Alcolumbre para acertar o calendário", afirmou Gleisi em entrevista à CNN Brasil.

Ela criticou ainda a postura da CPMI que investiga os descontos indevidos contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atua para convocar o filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, citado nos inquéritos da Polícia Federal (PF) sobre as fraudes.

Segundo a ministra, o colegiado atua como um grau de politização "seletiva".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/LULA/INDICAÇÃO/MESSIAS/GLEISI HOFFMANN
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes ordena avaliação médica de Bolsonaro e considera transferência a hospital penitenciário

15.01.26 18h43

cela exclusiva

STF: Bolsonaro ficará em sala separada de Anderson Torres e Silvinei Vasques

Dupla também foi condenada por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena na Papudinha

15.01.26 18h38

Lula diz que quer polícia chegando à 'coberturas' e não 'matando gente nas favelas'

15.01.26 18h38

preso

Moraes: Autorizo a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro

O ministro negou o pedido da defesa para o ex-presidente ter acesso a uma Smart TV

15.01.26 18h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda