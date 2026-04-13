Lula dará posse a José Guimarães na SRI nesta terça-feira, 14

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) toma posse nesta terça-feira, 14, às 12h, como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A pasta é responsável pela articulação política do governo, tanto com o Congresso, quanto com outros entes da federação.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) nesta segunda-feira, 13. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da cerimônia no Palácio do Planalto.

Para ser ministro da SRI, Guimarães abriu mão de ser candidato neste ano. Ele era pré-candidato ao Senado no Ceará. Caso não se lançasse à Casa Alta do Congresso, poderia ser candidato à reeleição. Agora, terá de ficar no ministério até o fim e abrir mão de ter um cargo eletivo no ano que vem.

Guimarães era o líder do governo na Câmara desde o início do mandato de Lula. Agora, o cargo será ocupado pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

O petista é deputado federal desde 2007. É irmão do ex-presidente do PT José Genoino. Foi também líder do governo da ex-presidente Dilma Rousseff de 2015 a 2016. Atualmente, é vice-presidente do PT.