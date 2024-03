Lula convoca primeira reunião ministerial de 2024 para discutir queda de popularidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para esta segunda-feira (18) a primeira reunião ministerial de 2024, abordando questões como a queda de popularidade do governo, de acordo com informações obtidas pela CNN junto a fontes internas.

Assessores presidenciais informaram à CNN que Lula irá exigir resultados dos principais ministros, enfatizando que embora alguns indicadores econômicos tenham mostrado melhora, como a taxa de desemprego, isso não refletiu positivamente nas pesquisas de aprovação popular.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, em Brasília, em 18 de março de 2024 (EVARISTO SA / AFP)

Aumento no preço dos alimentos também será discutido

Além da popularidade em declínio, a reunião abordará outros dois temas prioritários: o aumento no preço dos alimentos e a luta contra a epidemia de dengue, que levou importantes capitais a declararem estado de emergência. O presidente planeja solicitar uma força-tarefa para combater o mosquito transmissor, acreditando que isso também possa gerar aprovação entre os eleitores.

Em um evento na última sexta-feira (15), Lula comentou sobre a queda na popularidade, declarando que está consciente de não ter atingido as expectativas do povo. Durante o anúncio de investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul, ele afirmou: "A imprensa me perguntou: ‘O Lula perdeu popularidade?’ E eu falei: tudo bem, é porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse, eu não estou cumprindo aquilo que prometi, e eu tenho conhecimento disso".