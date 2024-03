Gastos de Lula em viagens internacionais ultrapassam R$ 65,9 milhões em 2023

Durante as viagens presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao exterior em 2023, o Ministério das Relações Exteriores desembolsou pelo menos R$ 65,9 milhões, revelam dados obtidos pelo Poder360 por meio de pedidos de Lei de Acesso e consultas no Portal da Transparência. Ao longo do ano, Lula passou 62 dias fora do Brasil, representando um custo médio diário de cerca de R$ 1 milhão para o Itamaraty, responsável por financiar não apenas os gastos do presidente, mas também de todas as suas comitivas. Vale ressaltar que esses valores não incluem os voos bancados pela FAB (Força Aérea Brasileira), mantidos em sigilo.

Das 15 incursões internacionais realizadas em 2023, a mais dispendiosa foi a viagem aos Estados Unidos e a Cuba, em setembro, custando R$ 16,0 milhões ao ministério. Durante essa visita, Lula participou da Assembleia da ONU em Nova York e da cúpula de líderes do G77+China em Havana, um grupo que reúne países em desenvolvimento do chamado Sul Global.

A segunda viagem mais cara, no valor de R$ 9,1 milhões, envolveu um giro por quatro países: Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes e Alemanha, realizado de 27 de novembro a 5 de dezembro.

O terceiro lugar no ranking de viagens mais onerosas ficou com a investida do governo brasileiro na China e nos Emirados Árabes em abril, totalizando R$ 7,8 milhões.

Os montantes foram contabilizados em dólares (US$) e em euros (€) para algumas viagens na Europa, convertidos para a cotação em real do último dia de estadia do presidente no respectivo país e corrigidos pela inflação. Além disso, cerca de R$ 27,8 milhões foram destinados à acomodação das autoridades, representando 42,2% dos gastos totais.

Gastos em viagens internacionais: comparando Lula e Bolsonaro

Em 2023, o Ministério das Relações Exteriores desembolsou R$ 65,9 milhões nas investidas internacionais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Comparando com o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, no primeiro ano de governo, as despesas somaram R$ 38,8 milhões.

Lula passou 62 dias fora do país em 2023, viajando mais que Bolsonaro, que passou 38 dias no exterior em 2019. Isso contribui em parte para os maiores custos sob o governo petista, evidenciando um investimento em pautas internacionais.

Os gastos médios por dia viajado foram proporcionais: R$ 1,06 milhão para Lula e R$ 1,02 milhão para Bolsonaro. O Ministério também detalhou a origem dos gastos, incluindo hospedagem e aluguel de veículos.

Um destaque significativo foi para as diárias destinadas aos militares, categoria em que Bolsonaro gastou mais do que Lula. Sob o governo anterior, a proximidade com os militares era maior, com muitos integrantes da gestão ligados ao exército. Bolsonaro desembolsou R$ 7,3 milhões para custear as diárias dos militares, enquanto Lula gastou R$ 5,3 milhões nesse aspecto, uma diferença de R$ 2,0 milhões.

Em 2019, Bolsonaro realizou um total de 10 viagens internacionais.