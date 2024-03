Chanceler de Lula inicia agenda no Oriente Médio em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, desembarcou neste domingo (17) em Ramala, na Palestina. A viagem ocorre em meio à crise diplomática entre o Brasil e Israel. A agenda do chanceler brasileiro conta com um giro por quatro localidades do Oriente Médio ao longo de cinco dias: Palestina, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita.

Segundo o Itamaraty, o primeiro compromisso deste domingo foi uma reunião de Mauro Vieira com o chanceler palestino, Riyad al-Maliki. No encontro, al-Maliki "descreveu a extrema gravidade da situação humanitária em Gaza", conforme informou a pasta.

Vieira e al-Maliki discutiram a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Desde o início da ofensiva, segundo o Hamas, mais de 30 mil pessoas morreram em razão do conflito.

“[Durante a viagem, Mauro Vieira] tratará de questões regionais de relevância e interesse mútuo, em particular o conflito e a aguda crise humanitária que atingem a Faixa de Gaza e sua população, bem como as perspectivas para estabelecimento de um cessar-fogo e eventual retomada de negociações voltadas a alcançar paz duradoura para o Oriente Médio”, informou o governo brasileiro.

Brasil e Israel

A reunião entre os dois chanceleres aconteceu no contexto da crise diplomática do Brasil com Israel, causada por declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula tem se referido ao que acontece em Gaza como um “genocídio”. Ele também tem enfatizado que mulheres e crianças inocentes estão entre as vítimas. Em razão dessas e de outras declarações — como a que comparou as mortes na região ao que Adolf Hitler fez contra os judeus —, Lula foi declarado “persona non grata” por Israel.

Neste domingo, Vieira também representará Lula em uma cerimônia na qual será concedido ao petista o título de membro honorário do Conselho dos Curadores da Fundação Yasser Arafat.

“[Na viagem ao Oriente Médio, Mauro Vieira] reiterará ainda o compromisso brasileiro com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e em segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas”, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Conforme o Itamaraty, Mauro Vieira também abordará na viagem temas como cooperação técnica, comércio e investimentos.