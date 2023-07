Lula afirma que Reforma Tributária em discussão não é a que ele queria, 'mas tudo bem'

Durante a 17ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (7) que a Reforma Tributária que está sendo discutida e pode ser votada ainda no dia de hoje pelo Congresso Nacional não é a que ele idealiza. No entanto, ressaltou que, em um regime democrático, é necessário negociar e respeitar as diferentes opiniões.

VEJA MAIS

Lula reconheceu que a proposta em tramitação não atende às expectativas de todos. "Estamos fazendo em um regime democrático, negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, o que eu desejo, mas tudo bem". E afirmou: "nós não somos senhores da razão" e que a reforma será aprovada.

O presidente destacou a importância de lidar com a relação de forças presentes no Congresso Nacional e de dialogar com os parlamentares que foram escolhidos pela sociedade brasileira. Ele enfatizou a necessidade de respeitar tanto os deputados quanto ele e o ex-governador Geraldo Alckmin, em vez de lamentar o que não se tem, é preciso trabalhar com o que se tem.

Lula diz que ministros precisam parar de reclamar

Dirigindo-se aos ministros presentes, Lula disse: "Cada ministro que está aqui sabe, é preciso parar de reclamar. É preciso para de lamentar e discutir como fazer, e vamos fazer." Ele ressaltou a importância de agir e encontrar soluções viáveis para os desafios enfrentados.

O presidente reforçou que, em um regime democrático, as negociações são essenciais para avançar em direção aos objetivos pretendidos, mesmo quando a versão final das reformas não corresponde totalmente às expectativas.