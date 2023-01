Lista de envolvidos em atos terroristas em Brasília tem pelo menos 15 militares

Ao menos 15 militares vinculados de alguma maneira aos ataques terroristas do último dia 8 de janeiro já foram identificados até o momento, sendo que o último deles foi o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, preso pela Polícia Federal (PF) durante operação realizada em Campos dos Goytacazes (RJ), nesta segunda-feira (17). No dia dos atos, apoiadores radicais e extremistas de Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. As informações são do site O Antagonista.

Tanto militares da ativa quanto agentes da reserva ou até já fora das forças de segurança constam na lista, segundo o jornal O Globo. Foram identificados nove policiais militares de três Estados e do Distrito Federal, três integrantes do Exército, um oficial da Marinha e um ex-cabo da Aeronáutica, que deixou a corporação em meados de 2022 após concluir o período de oito anos de serviço.

Os nomes, que apareceram na listagem de presos durante os atos divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, incluem Ednaldo Teixeira Magalhães, sargento da PM do DF; e sargento Rogério Caroca Barbosa e a major Onilda Patrícia de Medeiros Silva, ambos aposentados pela PM na Paraíba.

Em Minas Gerais, há pelo menos cinco envolvidos: os sargentos Amauri Silva, Carlos Ibraim Gomes, Mauríco Onezimo Jaco e Sergio de Souza Magalhães; e o subtenente Nilton Barbosa dos Santos. O último PM da relação é o sargento Silvério Santos, militar da ativa em Goiás, que não foi preso, mas responde a uma investigação interna e, segundo o governo goiano, teve de se apresentar à Corregedoria.

Dos quadros do Exército, constam os nomes do subtenente reformado José Paulo Fagundes Brandão, que acabou preso, e dos oficiais Adriano Camargo Testoni e Ridauto Lúcio Fernandes, também da reserva. Em relação à Marinha, o nome do capitão-de-mar-e-guerra reformado Vilmar José Fortuna aparece na lista. Há ainda o caso de Arthur de Lima Timóteo, que aparece entre os presos e é ex-cabo da Aeronáutica.