O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lindbergh minimiza resultado do Datafolha e diz que campanha ainda nem começou

Estadão Conteúdo

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, minimizou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, e disse crer na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"De fato, esta será uma eleição decisiva para o futuro do nosso País, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento, e a campanha ainda nem começou. Quando a campanha começar, nós vamos mostrar quem é quem", escreveu Lindbergh, na rede social X.

O petista também criticou medidas do governo anterior e enalteceu índices da atual gestão. "Quando a campanha começar pra valer, a verdade vai vencer as fake news", escreveu.

O parlamentar acrescentou: "Tenho certeza de que essa candidatura do Flávio Bolsonaro não se sustenta, principalmente quando ele ficar frente a frente com um estadista, uma pessoa da estatura do presidente Lula".

A sondagem mostrou que Lula foi ultrapassado numericamente pela primeira vez pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas intenções de voto para presidente no segundo turno. O petista tem 45%, contra 46% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Palavras-chave

ELEIÇÕES/DATAFOLHA/LINDBERGH FARIAS/PT-RJ
Política
