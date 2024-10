Lideranças do MDB avaliam que legenda sai fortalecida das eleições 2024 no Pará 

O MDB ampliou sua força política no Pará, elegendo 85 prefeitos, nestas eleições municipais. Um aumento de quase 35% comparando com os 61 prefeitos eleitos pelo partido no estado, no pleito de 2020.

A deputada federal, Renilce Nicodemos (MDB), destaca que “esse expressivo resultado evidencia o compromisso e a capacidade de articulação do MDB”. Ela lembrou que ela própria percorreu o Pará de ponta a ponta, “trabalhando em prol de um estado mais forte e unido”, disse Renilce.

Renilce considera que a atuação dela na Câmara Federal, em Brasília (DF), com amplo diálogo com os ministérios, também ajuda a consolidar “uma relação de proximidade e confiança, o que permite que trazer investimentos federais para o Pará, impulsionando o desenvolvimento e atendendo às necessidades dos municípios paraenses”, afirmou a parlamentar.

Com uma trajetória de destaque, ao longo de sua atuação na Câmara, Renilce se empenha para atender as demandas municipais. Ela comenta que reforça “a importância de lideranças engajadas e comprometidas com o desenvolvimento regional”.

A deputada considera que também sai fortalecida das eleições de 2024, por ter contribuído com a eleição de mais de 30 prefeitos e 100 vereadores no Pará, o que confere à ela, uma trajetória de destaque na cena política estadual.