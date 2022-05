'Liberdade de expressão', diz Mourão sobre ataques ao STF durante protestos do Dia do Trabalhador

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) classificou como “liberdade de expressão" os ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante os protestos do último domingo (1º), no Dia do Trabalhador, realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do Metrópoles.

Apesar dos ataques incluírem pedidos de fechamento do Supremo, o general afirmou que a “maioria” não concorda com as afirmativas. “Eu acho que isso aí é liberdade de expressão, né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Não é? Normal”, disse Mourão sobre os pedidos de fechamento da Suprema Corte e instauração de regime militar no Brasil.

Ao ser questionado sobre a avaliação dos atos, Mourão disse que “foram normais e sem maiores complicações”. “Um pouco mais de gente do lado dos apoiadores do governo. Só isso”, pontuou.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)