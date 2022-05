Presidente Jair Bolsonaro comparece a ato pelo Dia do Trabalhador em Brasília

Apoiadores e simpatizantes do governo de Jair Bolsonaro realizam um ato em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Grande parte do público presente veste as cores verde e amarelo e carrega cartazes com frases de apoio ao presidente. Há também cartazes e falas em carros de som pedindo intervenção militar e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1 Distrito Nacional.

O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao ato, mas ficou pouco tempo e não discursou. Ele cumprimentou alguns apoiadores e acenou para o público. "Cumprimentar o pessoal que está aqui numa manifestação pacífica em defesa da Constituição, da justiça e da liberdade", afirmou para uma pessoa que estava transmitindo o ato ao vivo da conta do presidente.