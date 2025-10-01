Capa Jornal Amazônia
Lewandowski diz que atentados à democracia no Brasil tiveram 'influxo' do exterior

Estadão Conteúdo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em discurso nesta quarta-feira, 1º, que as ações recentes "atentatórias às instituições republicanas" do País tiveram um claro "influxo do exterior". Ele não nomeou diretamente o governo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, que impôs sanções ao Brasil para interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que todos na plateia sabiam de quem ele falava.

"Como sou membro do governo, não posso nomear aqui para não incidir numa gafe diplomática, mas todos sabem a quais países estou me referindo e a quais situações de retrocesso político estou me referindo", afirmou. "Não é de hoje que a democracia brasileira sofre com os influxos da política ou da geopolítica internacional".

As declarações do ministro foram feitas durante o seminário "Observando a democracia: Desafios e Oportunidades para o Estado de Direito na Era Digital", organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). "Eu gosto de lembrar o golpe de Estado de 1964, que claramente houve uma ingerência de uma potência estrangeira e também recentemente a prática política que tivemos no nosso País, não necessariamente democrática, e posso afirmar atentatória às instituições republicanas teve um claro um claro influxo do exterior", disse Lewandowski.

