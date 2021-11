Leonardo Rolim deixa INSS e assume Secretaria de Previdência

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, foi nomeado para assumir a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. O atual secretário, Narlon Gutierre Nogueira, foi exonerado do cargo.

Rolim já foi secretário de Previdência quando a pasta ainda estava no Ministério da Economia. Ele deixou a função em janeiro de 2020 para comandar o INSS, em meio à busca de solução para as filas e acúmulos de pedidos.

Para o lugar de Rolim à frente do instituto, o governo nomeou José Carlos Oliveira, que era superintendente da Regional Sudeste do INSS. As mudanças foram publicadas hoje (5) no Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.