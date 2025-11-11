Capa Jornal Amazônia
Política

Política

'Kid preto' preso sob acusação de integrar grupo que tentou matar Moraes comparece ao STF

Tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo foi o único militar presente para acompanhar o julgamento do núcleo 3 da trama golpista

Estadão Conteúdo

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, das Forças Especiais do Exército, compareceu nesta terça-feira, 11, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi o único militar presente para acompanhar o julgamento do núcleo 3 da trama golpista, do qual faz parte. Conhecido como "kid preto", o agente especial esteve na Corte sem farda.

O grupo é acusado de orquestrar e executar ações operacionais. Tais ações visavam viabilizar uma tentativa de golpe de Estado, incluindo planos de assassinato. Entre os alvos estariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Azevedo de ser o agente "Brasil" na "operação Copa 2022". Esta operação planejava a tentativa de assassinato do ministro Moraes. O militar está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Uma das provas contra ele é o uso do mesmo aparelho de celular identificado pela Polícia Federal (PF) após a operação.

Argumentos da defesa

A defesa do militar, contudo, alega que ele estava em casa em 15 de dezembro de 2022. Naquela data, o plano de assassinato de autoridades teria sido colocado em prática. A Polícia Federal não apresentou evidências da presença de Azevedo em Brasília no dia da operação.

Organização criminosa

A PGR afirma que Azevedo e outros "kids pretos" faziam parte do núcleo operacional da trama golpista. Eles teriam integrado, de forma livre, consciente e voluntária, uma organização criminosa. Essa organização foi constituída a partir de 29 de junho de 2021 e atuou até 8 de janeiro de 2023, empregando armas.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, declarou que "essa organização utilizou violência e grave ameaça. O objetivo era impedir o regular funcionamento dos Poderes da República e depor um governo legitimamente eleito".

Os "kids pretos" são os agentes das Forças Especiais do Exército. Eles são treinados para operações de alta complexidade.

