Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça da Itália mantém Zambelli presa

O advogado Fabio Pagnozzi disse ver viés “político” na decisão e anunciou recurso à Suprema Corte italiana

Estadão Conteúdo
fonte

A primeira condenação veio em maio, quando o STF a responsabilizou por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Lula Marques/Agência Brasil)

A Justiça da Itália decidiu nesta quinta-feira, 28, manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presa durante o trâmite de extradição. A defesa alegava questões de saúde e pedia que ela aguardasse o processo em liberdade. Zambelli está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma, após fugir do Brasil quando foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS 

image Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição
A defesa de Zambelli alegou questões de saúde e pediu que ela aguarde a decisão em liberdade

image Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição
Processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos

O advogado Fabio Pagnozzi, que representa a parlamentar, afirmou que a decisão evidencia um viés “político” no processo e anunciou que recorrerá à Suprema Corte italiana. “O governo brasileiro vem forçando muito as autoridades para que esse processo da Carla seja mais rápido, mais doloroso, porém acreditamos muito na Corte Superior da Itália, onde vão aceitar os fundamentos da defesa”, disse. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos.

A primeira condenação de Zambelli ocorreu em maio, quando o STF a responsabilizou por coordenar a invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), usada para emitir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Após a decisão, ela deixou o País e foi presa em 29 de julho na Itália.

Já em agosto, enquanto estava detida em Roma, o Supremo voltou a condená-la, desta vez por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O caso se refere ao episódio da véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro dos Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLA ZAMBELLI/ITÁLIA/PRISÃO/JUSTIÇA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

28.08.25 9h53

No 2º turno, Lula aparece atrás de Tarcísio e empata com Bolsonaro, aponta Atlas/Bloomberg

28.08.25 9h49

Carla Zambelli

Justiça da Itália mantém Zambelli presa

O advogado Fabio Pagnozzi disse ver viés “político” na decisão e anunciou recurso à Suprema Corte italiana

28.08.25 9h38

Pesquisa Atlas/Bloomberg: aprovação de Lula cai de 50,2% para 47,9%; desaprovação é de 51%

28.08.25 9h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda