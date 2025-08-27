Capa Jornal Amazônia
Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição

A defesa de Zambelli alegou questões de saúde e pediu que ela aguarde a decisão em liberdade

Estadão Conteúdo
fonte

O processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) participou de nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (27), no âmbito do processo de extradição. O juiz do caso solicitou mais tempo para decidir se Zambelli poderá aguardar o trâmite da extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. Até a decisão, a parlamentar permanece detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

A defesa de Zambelli alegou questões de saúde e pediu que ela aguarde a decisão em liberdade. No dia 13 de agosto, a deputada passou mal ao chegar à audiência.

Segundo o Estadão, o processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em duas ocasiões. A primeira condenação, em maio, envolveu sua participação em invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Após a decisão, a parlamentar deixou o país e passou a ser considerada foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.

Mais recentemente, Zambelli foi condenada pelo STF por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em um episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando teria perseguido um homem no bairro Jardins, em São Paulo, portando uma arma.

