Julgamento Bolsonaro: Nikolas Ferreira se manifesta sobre voto de Fux
Deputado destacou fala do ministro em defesa da anulação do processo e criticou julgamento da Primeira Turma do STF
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) elogiou nesta quarta-feira (10) o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), após trechos de seu voto no julgamento da chamada trama golpista.
Durante a sessão, Fux defendeu a anulação do processo e afirmou que nenhum dos réus possui prerrogativa de foro para ser julgado pelo Supremo.
Parlamentar usou redes sociais para elogiar ministro
