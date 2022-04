Jovens passam a ter mais interesse por eleição após ação na web

De fevereiro para março, houve um aumento de 26% no número de eleitores de 16 e 17 anos cadastrados para votar nas eleições deste ano. Em fevereiro, eram cerca de 830 mil que haviam emitido o título de eleitor. Março fechou com aproximadamente um milhão e 50 mil. Os dados são da tabela que reúne estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são da Agência Estado.

Até o fim de janeiro, o total de adolescentes aptos a votar era de aproximadamente 730 mil, o que representava pouco mais de 10% dos jovens dessa faixa etária no País. O número passou a crescer de forma considerável após a Corte eleitoral lançar campanha incentivando o cadastramento, à qual aderiram influenciadores e artistas como Anitta, Larissa Manoela e Whindersson Nunes.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o País tem cerca de 6,1 milhões de adolescentes de 16 e 17 anos. Logo, mesmo após a campanha, a porcentagem de eleitores desse grupo habilitados para votar ainda gira em torno de 17%.