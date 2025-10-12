José Guimarães disse que Lula pediu para 'mexer no vespeiro' de cargos na Caixa

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, "agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica Federal". O contexto do pedido é a falta de apoio prestado ao governo por parte dos partidos do Centrão que fizeram indicações a altos cargos na estatal.

"A Gleisi disse que vai meter a faca", disse Guimarães no no podcast "As Cunhãs". "Eu estava na reunião com ela e o Lula, e ele disse: Gleisi, você agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica para começar".

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "O cara é competente, o Lula gosta dele, mas...", ressalvou o deputado.

Guimarães afirmou que todas as nove vice-presidências da Caixa e superintendências estaduais foram ocupadas a partir de indicações políticas. "Cada vice-presidência tem um poder extraordinário", avaliou. Segundo o deputado, PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro), Republicanos (do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas), PDT, Rede e Podemos têm uma vice-presidência cada. "Tem uma que o Lula não deixa tirar que é dele, que é a Inês (Magalhães), do Minha Casa Minha Vida", relatou.

"A ministra Gleisi me disse com todas as letras: eu não vou discutir, eu vou fazer. Eu já tenho notícias de que mandou tirar; já recebi telefonemas", contou o deputado. Eleições

Guimarães disse ver uma "nova fase" com o aumento da aprovação de Lula, que chegou a 48% de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada. "Acho que será uma nova fase. O governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso; pouca coisa para não ter problema. Votar o orçamento, três projetos importantes, e ligar o modo eleições 2026", avaliou.

O deputado reclamou da falta de apoio à Medida Provisória (MP) do IOF, derrubada pelo Congresso na semana passada. "Fazem isso só para atrapalhar o Lula", afirmou. "O Lula tem dito, quero ver na campanha essas pessoas pedirem apoio pra mim".

Na avaliação do parlamentar, episódios recentes fizeram com que Lula "disparasse" nas pesquisas de intenção de voto e que agora o presidente "acertou o passo". "Ele não vai mais tergiversar; o Congresso votou, ele veta. Que derrubem o veto", afirmou.