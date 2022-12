Jorge Mussi anuncia aposentadoria e Lula poderá indicar mais um ministro ao STJ

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jorge Mussi, anunciou, nesta terça-feira (13), a sua aposentadoria. Com a antecipação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá indicar mais um magistrado para ocupar a vaga aberta. Com informações da Ag. Estado.

VEJA MAIS

O anúncio foi feito durante sessão na Quinta Turma. Apesar da aposentadoria obrigatória ser aos 75 anos, Mussi — atualmente, com 70 — disse que nesta terça-feira seria a sua última sessão.

Pelo critério etário, com base na regra constitucional atual, já estavam previstas, até 2026, as aposentadorias das ministras Laurita Vaz (2023) e Assusete Magalhães (2024), e dos ministros Og Fernandes (2026) e Antonio Saldanha Palheiro (2026).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)