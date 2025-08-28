Capa Jornal Amazônia
Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú

Estadão Conteúdo

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL), entrou em um embate com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Marcos Kurtz (Podemos), na quarta-feira, 27. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria chamado o político de "Xandão de BC", sigla para o nome do município. Em resposta, Kurtz o comparou com o deputado federal e humorista Tiririca (PL-SP), o apelidando de "Tiririca de Balneário Camboriú".

"O senhor (Jair Renan) pediu para discutir em plenário as coisas, mas o senhor não discute nada vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora e fica resmungando aqui. O senhor, na nossa discussão final, ficou me xingando de Xandão de BC", diz Kurtz.

O presidente da Câmara continua, "então vereador, já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, vou aqui lhe comparar também, tá? Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter colocado (em seu slogan), 'pior que tá não fica'". Ele ainda brincou: "Eu acho que esse nome lhe cairia muito bem: Renan Tiririca do PL de BC. Tá ok?".

Eleito vereador pelo Partido Liberal (PL) em 2024, Jair Renan foca em pautas ideologicamente alinhadas com o bolsonarismo. O filho "04" do ex-presidente, em março, foi o único a votar contra o reconhecimento do assassinato do ex-prefeito do município, Higino João Pio, pela Ditadura Militar e, em julho, foi o único a se opor a criação do Dia da Democracia.

Ele também protocolou uma moção de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de Santa Catarina.

Mais recentemente, na quarta-feira, 27, a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado por Renan que propunha a proibição de "doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar" na cidade.

O órgão opinou pela "inadmissibilidade" da proposta, inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional. Procurado pelo Estadão, Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não se manifestaria sobre o assunto.

Jair Renan completou 27 anos em 2025. Com isso, o político já possui a idade mínima - que é 21 anos - para se candidatar aos cargos de prefeito, deputado estadual e federal nas eleições de 2026.

Palavras-chave

CÂMARA/BALNEÁRIO CAMBORIÚ/PRESIDENTE/JAIR RENAN/TIRIRICA
.
