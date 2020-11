Jair Lopes não compareceu à entrevista no Liberal Eleições

Jair Lopes, que concorre ao cargo mais alto do Poder Executivo da capital paraense pelo Partido da Causa Operária (PCO), tambéem foi convidado a participar da série de entrevistas do Liberal Eleições, mas desmarcou horas antes e não mais atendeu à reportagem.

Estreante na corrida eleitoral, Jair tem 26 anos, possui ensino superior completo e é desenhista, conforme as informações apresentadas à Justiça Eleitoral e divulgadas no Sistema de Divulgação de Candidaturas (Divulgacand).

Seu partido, o PCO, em Resolução sobre o pleito municipal de 2020, diz que comparece às eleições tendo como lema central a defesa da Revolução, do Governo Operário e do Socialismo. Ainda segundo o documento, que foi publicado no Plano de Governo do candidato Jair Lopes, a decisão de intervir no processo eleitoral deste ano foi tomada durante a 30º Conferência Nacional da sigla e tem como objetivo “dar continuidade e fortalecer a campanha contra o golpe e defender um programa revolucionário e socialista em oposição a todos os demais partidos e seus programas burgueses e de defesa do capitalismo, lançando candidatos que sejam a expressão da luta do povo, em particular da luta da classe operária por sua organização em partido operário independente”.

Registro indeferido

Cristiano Soares Sobral de Souza tem 30 anos, é de Belém e possui ensino superior completo. Segundo informações repassadas à Justiça Eleitoral, ele trabalha como professor de ensino médio. Essa é a primeira vez que ele concorre em uma eleição. No entanto, Sobral teve o registro indeferido porque não possui filiação partidária junto ao PCO, mas recorreu da sentença. Ele pode concorrer sob júdice.