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Política

Jader Filho entrega casas em Mosqueiro e anuncia saída do Ministério das Cidades

Ministro cumpriu a última agenda à frente da pasta, nesta quinta-feira (2), após três anos e três meses

O Liberal
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Residencial Viver Mosqueiro entregue pelo Ministério das Cidades para as primeiras 441 famílias que vão morar no habitacional (Foto: Lucas Lima/MCID)

Em Belém, nesta quinta-feira (2), o ministro das Cidades, Jader Filho, realizou a entrega de 441 moradias do Residencial Viver Mosqueiro, que estava com obras paralisadas. Após o compromisso, ele anunciou que deixa o ministério depois de três anos e três meses à frente da pasta. 

O Residencial Viver Mosqueiro fica no bairro de Carananduba, e teve a construção contratada em dezembro de 2013, iniciada em 2014 e paralisada em janeiro de 2019, ao sofrer um processo de ocupação irregular, abandono de obras e depredação.

Entre os anos de 2022 e 2023, uma nova construtora foi contratada para retomar a construção. O empreendimento tem mil moradias do tipo casa térrea em loteamento, com 47,7 m²  de área privativa. Cada lote tem 200 m²  para uso particular de cada morador.

Nesta primeira etapa, foram entregues as primeiras 441 moradias. No segundo semestre de 2026, as demais 559 casas serão concluídas, totalizando mil famílias beneficiadas no residencial Viver Mosqueiro. O investimento federal para a conclusão total do residencial é de R$ 110,7 milhões, em recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O conjunto habitacional tem estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE) próprias. Também, conta com rede de drenagem pluvial, pavimentação, urbanização, áreas de convivência e lazer. Ainda possui escolas, creche e posto de saúde nas imediações.

Somente em Belém, esta é a terceira entrega de obras retomadas pelo Ministério das Cidades sob a gestão do ministro Jader Filho, iniciada em 2023. Em fevereiro de 2025, foram entregues 1.008 apartamentos no Residencial Viver Outeiro e, em março de 2026, ocorreu a inauguração de 256 apartamentos no Residencial Viver Pratinha.

No Pará, foram retomadas e entregues pelo Ministério das Cidades as obras do Residencial Moaçara I e II em Santarém, no oeste do estado, e dos residenciais Chico Narrina e Angelim, em Abaetetuba. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, uma das principais metas da sua gestão foi a retomada de obras que estavam paralisadas em todo o Brasil.

“A primeira coisa que fizemos quando o Ministério das Cidades e o Minha Casa, Minha Vida foram recriados pelo presidente Lula — pois ambos tinham sido extintos pelo governo anterior — foi retomar todas as obras que estavam paralisadas pelo Brasil. Aqui no Pará eram mais de 18 mil moradias com obras paralisadas e, durante esses três anos e três meses à frente do Ministério das Cidades, pudemos entregar os residenciais Angelim e Chico Narrina, em Abaetetuba, o Moaçara, em Santarém, o Viver Outeiro, o Viver Pratinha e, agora, o Viver Mosqueiro, aqui em Belém".

Jader Filho afirmou que esse trabalho vai continuar, "pois ainda tem obras retomadas e novas obras em andamento por todas as regiões do Pará para que mais brasileiros e mais paraenses possam ter um lar para chamar de seu”, disse o ministro.

Em Mosqueiro, Jader Filho destacou, emocionado, que tem a sensação de dever cumprido. “Estou me despedindo do Ministério das Cidades, nessa que foi a maior missão da minha vida. Só tenho a agradecer ao presidente Lula pela oportunidade de poder trabalhar pelo povo do Pará e o povo do Brasil”, enfatizou.

Para dezenas de famílias, a entrega do Residencial Viver Mosqueiro representa a superação definitiva do aluguel. É o caso da costureira Elenilda Queiroz. Ela e sua mãe Maria Elza, de 81 anos, foram contempladas e receberam as chaves das mãos do ministro Jader Filho.

“Você não imagina o quanto é significativo estar recebendo a chave da nossa casa própria. Deixar o aluguel e ter um dinheiro a mais para comprar outras coisas, pra comer, pro lazer, pra roupas, pra remédios, é muito bom. É muito gratificante”, desabafou a beneficiária.

Já a beneficiária Josiane Maia ganhou mais do que uma casa: conquistou seu lar novo totalmente mobiliado, com todos os móveis e eletrodomésticos. “Eu só tenho a agradecer a Deus, ao ministro, ao prefeito e a todos que me ajudaram a conquistar esse sonho”, disse ela, que é mãe solo de dois filhos com transtorno do espectro autista (TEA) e que, no momento, encontra-se sem emprego e vivia de favor na casa de uma amiga.

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