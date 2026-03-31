Jader Filho deixa Ministério das Cidades nesta quinta (2) para concorrer a deputado federal

O ministro das Cidades, Jader Filho, deixará o cargo nesta quinta-feira (2) para disputar uma vaga de deputado federal pelo Pará nas eleições deste ano. A saída ocorre dentro do prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral, que exige o afastamento de ocupantes de cargos no Executivo até seis meses antes do primeiro turno, marcado para outubro.

À frente do ministério desde janeiro de 2023, Jader Filho será substituído pelo atual secretário-executivo da pasta, Vladimir Lima, que assume o comando interinamente. Engenheiro civil, ele possui mestrado em geofísica pela Universidade Federal da Bahia. Após deixar o cargo, Jader Filho passa a se dedicar à pré-campanha para a Câmara dos Deputados pelo MDB e seguirá à frente do diretório estadual do partido no Pará.

A mudança faz parte da estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de manter a continuidade administrativa nos ministérios durante o período eleitoral, com a permanência de quadros técnicos já integrados às equipes.

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Última agenda no cargo

Antes de deixar o ministério, Jader Filho cumpre uma série de compromissos no Pará. A última agenda oficial está prevista para esta quinta-feira (2), com a entrega de 441 moradias do Residencial Viver Mosqueiro, em Belém, em ação vinculada ao programa Minha Casa, Minha Vida.

A cerimônia será realizada às 15h e contará com a participação do presidente Lula por videoconferência, além de integrar uma série de entregas simultâneas em outros estados, como a Bahia.

Nesta quarta-feira (1), o ministro ainda participa de agendas na capital paraense, incluindo a retomada das obras do Residencial Neuton Miranda, no bairro do Telégrafo, e a assinatura da ordem de serviço para urbanização do canal do Tucunduba, na Terra Firme. Também estão previstas visitas a obras do Minha Casa, Minha Vida em Castanhal e Ipixuna do Pará, além da entrega de unidades habitacionais rurais em Paragominas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia