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Política

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará

Durante seu discurso, Ciro disse que "lealdade e gratidão" guiam sua candidatura

Estadão Conteúdo
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Ciro Gomes (PDT) (Adriano Machado / Arquivo Reuters)

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) lançou sua pré-candidatura ao governo do Ceará neste sábado, 16, em Fortaleza. De volta ao PSDB, partido ao qual era filiado quando se elegeu governador do Estado na década de 1990, Ciro afirmou que convidará o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) para ser vice em sua chapa.

Durante seu discurso, Ciro disse que "lealdade e gratidão" guiam sua candidatura ao governo do Ceará e chamou de "frouxos" os que governaram o Estado nos últimos dez anos. O ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) governou o Estado por dois mandatos de 2015 a 2022 e, desde 2023, Elmano de Freitas (PT) está no cargo.

Ciro criticou a atual gestão e explorou, principalmente, o tema da segurança pública. Segundo ele, as facções criminosas dominaram o Estado e o povo cearense vive "aterrorizado".

"Sabe quantos delegados de polícia foram contratados nos últimos dez anos por esses frouxos que governam o Ceará? Nenhum", disse.

Durante o discurso, Ciro disse ainda que se aliou com antigos adversários por conta do tamanho do desafio que precisa enfrentar. Ele elogiou o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), a quem chamou de "jovem talento" e "grande deputado". O tucano também destacou a aliança com Capitão Wagner (União), que deve concorrer ao Senado. Segundo ele, a aliança é para "libertar o Ceará do mal maior".

O pré-candidato afirmou que não pensava em disputar o governo, e classificou como "humilhação" seu desempenho nas eleições de 2022, quando foi candidato à Presidência da República.

"Eu virei candidato, mas não era meu plano nem de longe, que eu já estou na idade de me aquietar. Especialmente, depois do que passei de humilhação em 2022, nas eleições. Tirei o terceiro lugar em Sobral, na minha cidade, isso dói para moléstia", afirmou.

Ciro afirmou que seus candidatos ao Senado vão com duas missões: "endurecer as leis frouxas" para punir o crime organizado e "colocar um freio nesse lado apodrecido do Supremo Tribunal Federal".

O ex-senador Tasso Jereissati também esteve no evento e discursou. Em sua fala, mencionou a recusa de Ciro à candidatura à Presidência nas eleições deste ano.

Intenções de Voto

Pesquisa Genial/Quaest divulgada no fim de abril mostra Ciro bem posicionado tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições estaduais.

Sem a presença de Camilo Santana (PT) no primeiro turno, Ciro aparece com 41% das intenções de voto, ante 32% do atual governador Elmano de Freitas (PT). Quando Camilo é incluído no cenário, porém, o petista lidera com 40%, ante 33% de Ciro.

Para o segundo turno, Camilo tem 44% das intenções de voto, contra 39% de Ciro, o que é considerado empate técnico dentro da margem de erro. Em um confronto contra Elmano, Ciro aparece numericamente à frente, com 46% contra 35%.

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ELEIÇÕES 2026/CE/CIRO GOMES/PRÉ-CANDIDATURA/LANÇAMENTO
Política
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