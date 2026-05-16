Boulos diz que Lula sai na frente de Flávio que 'está com a cabeça em TikTok'

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou o senador Flávio Bolsonaro durante entrevista exclusiva ao Grupo Liberal e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está concentrado em governar e implementar políticas públicas para a população brasileira.

Ao comentar os programas econômicos e sociais do governo federal e o cenário político para as eleições de 2026, Boulos afirmou que o foco do governo está na gestão e em medidas voltadas à população.

“O Lula está com a cabeça em governar o povo brasileiro e nquanto o Flávio Bolsonaro está com a cabeça na dancinha do TikTok. Cada um com as suas escolhas e com as suas prioridades”, afirmou.

Durante a entrevista, Boulos citou medidas defendidas pelo governo, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, propostas de taxação sobre altas rendas e programas sociais e econômicos lançados pela gestão federal.

O ministro também avaliou que a comparação entre os governos deverá ganhar força durante o período eleitoral.

“Quando chegar a hora da campanha para valer, isso vai entrar no jogo e o povo vai saber escolher. O povo brasileiro é sábio e vai saber escolher”, disse.