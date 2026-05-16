Datafolha: maioria absoluta de eleitores não se arrepende de voto em Lula ou Bolsonaro em 2022

Três anos e meio depois da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro pela Presidência da República, a maioria absoluta dos eleitores (91%) afirma não se arrepender do voto dado no segundo turno daquele pleito, segundo a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16). Em 2022, Lula (PT) venceu com 50,9% dos votos, ante 49,1% de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento do Datafolha, 89% dos eleitores do Lula não se arrependeram do voto no segundo turno, enquanto 13% dizem ter se arrependido. Entre os eleitores de Bolsonaro, 94% não se arrependeram e 6% afirmam que sim.

A pesquisa do Datafolha foi realizada entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), com 2.004 entrevistados em 139 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026.