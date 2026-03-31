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Política

Quem são os próximos ministros a deixar o governo Lula?

Pela legislação eleitoral, ocupantes de cargos no Executivo devem deixar as funções até seis meses antes do pleito

Thaline Silva*
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Lula confirma Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa de reeleição (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

Durante reunião ministerial nesta terça-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, será novamente candidato a vice-presidente na chapa que disputará a reeleição neste ano.

O encontro, realizado no Palácio do Planalto, também marcou o início de mudanças no primeiro escalão do governo, com a saída de ministros que pretendem disputar as eleições de outubro.

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Pela legislação eleitoral, ocupantes de cargos no Executivo devem deixar as funções até seis meses antes do pleito — prazo que, neste ano, termina em 4 de abril. A regra busca evitar o uso da estrutura pública em benefício de candidaturas e garantir maior equilíbrio na disputa.

A saída de ministros deve provocar uma reconfiguração na Esplanada. Segundo o presidente, a orientação é reduzir impactos administrativos e manter a continuidade das políticas públicas.

Cenário no Pará

Entre os ministros que devem deixar o governo está Jader Filho. Ele cumpre agenda em Belém com a entrega de 441 moradias do Residencial Viver Mosqueiro, prevista para esta quarta-feira (2), em ação integrada ao programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia contará com a participação do presidente Lula por videoconferência e faz parte de uma série de entregas simultâneas em outros estados, como a Bahia.

De acordo com a assessoria, Jader Filho deve se afastar do cargo para disputar uma vaga como deputado federal pelo MDB. Após a saída, ele seguirá como presidente do diretório estadual do partido no Pará.

Ministros que devem deixar o governo

Veja a lista de integrantes do governo que devem deixar os cargos para disputar as eleições:

• Fernando Haddad (PT), da Fazenda: deve disputar o governo de São Paulo;
• Renan Filho (MDB), dos Transportes: deve disputar o governo de Alagoas;
• Rui Costa (PT), da Casa Civil: deve disputar o Senado pela Bahia;
• Gleisi Hoffmann (PT): deve disputar o Senado pelo Paraná;
• Simone Tebet (MDB), do Planejamento: deve disputar o Senado por São Paulo;
• Marina Silva (Rede): deve disputar o Senado por São Paulo;
• André Fufuca (PP): deve disputar o Senado pelo Maranhão;
• Carlos Fávaro (PSD): deve disputar o Senado por Mato Grosso;
• Waldez Góes (PDT): deve disputar o Senado pelo Amapá;
• Sílvio Costa Filho (Republicanos): deve disputar a Câmara por Pernambuco;
• Paulo Teixeira (PT): deve disputar a Câmara por São Paulo;
• Anielle Franco (PT): deve disputar a Câmara pelo Rio de Janeiro;
• Sônia Guajajara (PSOL): deve disputar a Câmara por São Paulo;
• Macaé Evaristo (PT): deve disputar a Câmara Legislativa de Minas Gerais.

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