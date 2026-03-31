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Política

Ao menos 18 ministros vão deixar o governo até o dia 2, diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que auxiliares deixarão seus cargos até quinta-feira, 2, visando as eleições

Estadão Conteúdo
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Presidente Lula (Reprodução/Ricardo Stuckert/PR)

Pelo menos 18 ministros deixarão o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a noite desta quinta-feira, 2. A saída ocorre por conta do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral para políticos que desejam disputar as eleições deste ano.

Lula anunciou a decisão durante reunião ministerial nesta terça-feira, 31. O presidente informou que 14 auxiliares já haviam comunicado a saída, com outros quatro anunciando em breve. Ele ressaltou que mais integrantes da Esplanada podem se desligar, mas precisam avisá-lo com antecedência.

O presidente afirmou que os ministros que serão candidatos a cargos no Legislativo deverão contribuir para mudar a "promiscuidade" que, segundo ele, existe no Congresso Nacional. Lula destacou que a política perdeu a "seriedade".

Lula critica degradação da política

Lula parafraseou uma máxima do ex-presidente da Câmara Ulysses Guimarães. "Perdeu muito de seriedade a política", disse o presidente. Ele também se queixou da "situação de degradação" das instituições da República e da política ter virado um "negócio".

"Outro dia alguém me disse que um deputado federal não será eleito por menos de 50 milhões de reais. Se isso for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira", pontuou o presidente.

Candidatos terão orgulho de trabalho

O presidente também afirmou que os ministros que se tornarão candidatos terão "orgulho" de destacar o trabalho realizado por eles no Executivo.

Em tom de brincadeira, Lula mencionou que haverá baixas de ministros que, embora não sejam candidatos diretos, auxiliarão na campanha eleitoral. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi citado como um nome forte para o governo do Ceará, em substituição a Elmano de Freitas (PT).

Detalhes da reunião e prazo final

A reunião ministerial convocada por Lula foi a primeira do ano. O objetivo foi apresentar um balanço dos ministros que deixarão a Esplanada devido ao prazo de desincompatibilização. O limite para quem disputa as eleições em outubro é até o sábado, 4 de abril.

Durante o encontro, o presidente também apresentou os sucessores nas pastas onde o futuro já está definido.

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