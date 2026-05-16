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Política

Avaliação negativa do governo oscila para 39%, aponta Datafolha; 30% o consideram bom ou ótimo

A pesquisa foi realizada na terça (12) e na quarta-feira (13), com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País, em entrevistas presenciais

Estadão Conteúdo
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Avaliação negativa do governo oscila para 39%, aponta Datafolha; 30% o consideram bom ou ótimo. (Evaristo Sá/AFP)

A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou para baixo, com 39% dos entrevistados classificando a gestão como ruim ou péssima, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16. No levantamento anterior, realizado em abril, o porcentual estava em 40%, o que indica estabilidade dentro da margem de erro máxima, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A avaliação positiva - ou seja, de pessoas que consideram o trabalho do governo Lula bom ou ótimo - passou de 29% para 30%, enquanto 29% avaliaram a administração como regular nesta nova rodada de avaliação, mesmo número de abril.

De acordo com a pesquisa, o melhor momento do governo foi entre setembro e dezembro de 2023, quando a avaliação boa ou ótima chegou a 38%. Já em fevereiro de 2025, em meio à crise provocada por fake news de que o governo taxaria o Pix, a desaprovação alcançou 41%.

A pesquisa foi realizada na terça (12) e na quarta-feira (13), com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País, em entrevistas presenciais.

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