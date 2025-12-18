Capa Jornal Amazônia
Jader Filho afirma que obras de saneamento e mobilidade no Pará seguem como prioridade em 2026

Ministro das Cidades afirma que obras e programas federais no estado priorizam qualidade de vida, redução do déficit habitacional e atuação integrada entre União, Estado e municípios

Gabi Gutierrez
fonte

O ministro participou do programa nesta quinta-feira, 18 de dezembro (Reprodução)

O ministro das Cidades, Jader Filho, foi convidado especial do Liberal Notícias desta quinta-feira (18). Na entrevista, o ministro afirmou que as obras de saneamento básico e mobilidade urbana no Pará seguem como prioridade do Governo Federal até 2026. Segundo ele, os investimentos contemplam tanto Belém quanto municípios do interior do estado, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento da infraestrutura urbana.

“Os investimentos em saneamento e mobilidade no Pará não são pontuais. Eles fazem parte de um planejamento que segue como prioridade até 2026”, afirmou o ministro. De acordo com Jader Filho, os avanços no estado são resultados da atuação integrada entre o Ministério das Cidades, o Governo do Pará e as prefeituras.

Para o ministro, a cooperação entre os entes federativos é determinante para o sucesso das políticas públicas. “Não existe implementação sem diálogo. É preciso trabalhar junto com estados e municípios para que os investimentos cheguem onde realmente são necessários”, destacou.

Saneamento básico avança em Belém

Entre os principais investimentos em Belém está a entrega da maior Estação de Tratamento de Esgoto da capital, a ETE do Una. A estrutura é responsável pelo tratamento do esgoto da região do Ver-o-Peso e de áreas do entorno, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias e para a preservação ambiental da cidade.

Segundo Jader Filho, obras de saneamento impactam diretamente a saúde da população. “Tratar o esgoto, levar água de qualidade e evitar que resíduos sejam jogados nos rios é garantir mais dignidade e qualidade de vida para quem mora nas cidades”, afirmou.

Mobilidade urbana recebe reforço com novos ônibus

Na área de mobilidade urbana, o ministro destacou a incorporação de 265 novos ônibus ao sistema BRT de Belém. Os veículos, adquiridos com recursos do Ministério das Cidades e do Governo Federal, contam com ar-condicionado e Wi-Fi e fazem parte do processo de modernização do transporte público na capital.

“Estamos falando de ônibus mais modernos, confortáveis e que melhoram o dia a dia de quem depende do transporte público”, disse Jader Filho. Ele também ressaltou o avanço das obras do corredor que liga o Aeroporto Internacional de Belém à Avenida Júlio César e à Almirante Barroso.

Parte do trajeto já foi entregue, incluindo a estação próxima ao aeroporto. “Essa obra facilita tanto a vida de quem mora na região quanto de quem chega à cidade e precisa de um transporte público mais eficiente”, afirmou.

Interior do Pará também recebe investimentos

Além da capital, o ministro afirmou que o Ministério das Cidades mantém investimentos em municípios do interior do Pará, com ações voltadas à ampliação do acesso à água potável, ao tratamento de esgoto, à destinação adequada de resíduos sólidos e à prevenção de alagamentos.

Ele citou obras de drenagem urbana e controle de cheias em cidades como Paragominas. “Cada município tem uma realidade diferente, e é por isso que precisamos ouvir quem vive nesses locais para definir as prioridades”, explicou.

Prioridades partem dos municípios, diz ministro

Para Jader Filho, são os municípios que devem apontar as principais demandas urbanas. “Quem conhece as dificuldades e as necessidades de cada cidade são os gestores locais e a própria população”, afirmou.

Segundo o ministro, ouvir prefeitos e lideranças locais é essencial para garantir que os investimentos gerem resultados concretos. “O fortalecimento das cidades passa por planejamento, investimentos contínuos e integração entre União, estados e municípios”, concluiu.

Palavras-chave

ministério das cidades
Política
