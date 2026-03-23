Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Integrantes do PSD apontam Caiado como favorito à vaga após desistência de Ratinho Jr.

Estadão Conteúdo

Após o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistir de disputar a Presidência, integrantes do PSD passaram a apontar Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como o favorito para representar o partido nas eleições de outubro. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também disputa a indicação, que deve ser anunciada até o fim do mês.

Ratinho Jr. comunicou nesta segunda-feira, 23, que permanecerá no cargo até o fim do mandato - deixando, com isso, a lista de pré-candidatos ao Planalto articulada pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. Em nota oficial, Ratinho Jr. disse que tomou a decisão após "profunda reflexão com sua família".

Aliados de Gilberto Kassab ouvidos pelo Estadão afirmam que o dirigente foi pego de surpresa pela decisão. Até então, Ratinho Jr. era considerado seu nome preferido para o pleito.

A desistência de Ratinho Jr. é atribuída internamente à piora do cenário para sua sucessão no Paraná. Na semana passada, o PL anunciou apoio à pré-candidatura de Sérgio Moro (União Brasil-PR) ao governo do Estado, e o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca deixou o PSD para disputar o cargo pelo MDB.

Horas antes do anúncio, interlocutores próximos a Kassab afirmavam que o cenário caminhava para a confirmação do governador ainda nesta semana, embora não houvesse martelo batido. Um aliado relatou que Kassab pretendia se reunir com os três pré-candidatos para avaliar a situação em seus Estados e tomar uma decisão conjunta.

Interlocutores de Kassab afirmam que a escolha deve ser mesmo anunciada até o fim do mês e que Caiado desponta como favorito. A avaliação é que o governador de Goiás tem um cenário eleitoral mais confortável em seu Estado, enquanto Eduardo Leite enfrenta dificuldades de emplacar seu sucessor no Rio Grande do Sul.

O PP gaúcho, que antes integrava a base de Leite, anunciou apoio à pré-candidatura do deputado federal Zucco (PL), e o PT cogita apoiar Juliana Brizola, do PDT. Diante desse quadro, aliados de Kassab avaliam que Leite pode ter de permanecer no cargo para fortalecer a candidatura de seu vice, Gabriel Souza (MDB).

Na mais recente pesquisa Real Time Big Data, Zucco lidera a disputa com 31% das intenções de voto. Juliana Brizola (PDT) aparece com 24%, seguida por Edegar Pretto (PT), com 19%. O vice de Leite soma 13%. O instituto realizou 1,5 mil entrevistas entre os dias 14 e 16 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número RS-02550/2026.

Além disso, entre aliados de Kassab, o fato de Caiado disputar a última eleição de sua carreira é visto como um ativo. A avaliação é que se trata de uma candidatura sem implicações para o "dia seguinte" da eleição, ou seja, que permitiria ao PSD manter liberdade para, depois do pleito, negociar com qualquer campo.

Kassab diz que PSD continua disposto a ter candidato

Após a desistência de Ratinho Júnior, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, elogiou o governador do Paraná, dizendo que a gestão dele foi "considerada a melhor da história do Paraná que, entre outros feitos, transformou a educação do Estado na melhor do Brasil, reduziu os índices de criminalidade aos menores níveis em décadas e fez enormes investimentos em infraestrutura que trarão, por muitos anos, bons frutos ao desenvolvimento paranaense."

Kassab reforçou também que o PSD "se mantém firme em sua decisão de apresentar aos brasileiros uma candidatura a presidente da República, que com certeza será a 'melhor via', contrapondo-se a essa polarização de propostas radicais que em nada contribuem para o que o Brasil precisa."

O presidente do PSD ainda disse que "Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são bem avaliados e com inúmeras realizações". "Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PSB/RATINHO JR/DESISTÊNCIA/CAIADO/FAVORITISMO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Integrantes do PSD apontam Caiado como favorito à vaga após desistência de Ratinho Jr.

23.03.26 20h03

Entrada do CV no interior de SP veio durante governo Tarcísio, diz Haddad

23.03.26 19h57

representantes

Comissão apresenta ao STF proposta de regra de transição para 'penduricalhos'

O relatório não sugere um limite global específico para as verbas indenizatórias

23.03.26 19h47

Haddad: oro por delação de Vorcaro ser feita de forma mais qualificada, acompanhada de indícios

23.03.26 19h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda