Integrantes do PSD apontam Caiado como favorito à vaga após desistência de Ratinho Jr.

Após o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistir de disputar a Presidência, integrantes do PSD passaram a apontar Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como o favorito para representar o partido nas eleições de outubro. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também disputa a indicação, que deve ser anunciada até o fim do mês.

Ratinho Jr. comunicou nesta segunda-feira, 23, que permanecerá no cargo até o fim do mandato - deixando, com isso, a lista de pré-candidatos ao Planalto articulada pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. Em nota oficial, Ratinho Jr. disse que tomou a decisão após "profunda reflexão com sua família".

Aliados de Gilberto Kassab ouvidos pelo Estadão afirmam que o dirigente foi pego de surpresa pela decisão. Até então, Ratinho Jr. era considerado seu nome preferido para o pleito.

A desistência de Ratinho Jr. é atribuída internamente à piora do cenário para sua sucessão no Paraná. Na semana passada, o PL anunciou apoio à pré-candidatura de Sérgio Moro (União Brasil-PR) ao governo do Estado, e o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca deixou o PSD para disputar o cargo pelo MDB.

Horas antes do anúncio, interlocutores próximos a Kassab afirmavam que o cenário caminhava para a confirmação do governador ainda nesta semana, embora não houvesse martelo batido. Um aliado relatou que Kassab pretendia se reunir com os três pré-candidatos para avaliar a situação em seus Estados e tomar uma decisão conjunta.

Interlocutores de Kassab afirmam que a escolha deve ser mesmo anunciada até o fim do mês e que Caiado desponta como favorito. A avaliação é que o governador de Goiás tem um cenário eleitoral mais confortável em seu Estado, enquanto Eduardo Leite enfrenta dificuldades de emplacar seu sucessor no Rio Grande do Sul.

O PP gaúcho, que antes integrava a base de Leite, anunciou apoio à pré-candidatura do deputado federal Zucco (PL), e o PT cogita apoiar Juliana Brizola, do PDT. Diante desse quadro, aliados de Kassab avaliam que Leite pode ter de permanecer no cargo para fortalecer a candidatura de seu vice, Gabriel Souza (MDB).

Na mais recente pesquisa Real Time Big Data, Zucco lidera a disputa com 31% das intenções de voto. Juliana Brizola (PDT) aparece com 24%, seguida por Edegar Pretto (PT), com 19%. O vice de Leite soma 13%. O instituto realizou 1,5 mil entrevistas entre os dias 14 e 16 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número RS-02550/2026.

Além disso, entre aliados de Kassab, o fato de Caiado disputar a última eleição de sua carreira é visto como um ativo. A avaliação é que se trata de uma candidatura sem implicações para o "dia seguinte" da eleição, ou seja, que permitiria ao PSD manter liberdade para, depois do pleito, negociar com qualquer campo.

Kassab diz que PSD continua disposto a ter candidato

Após a desistência de Ratinho Júnior, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, elogiou o governador do Paraná, dizendo que a gestão dele foi "considerada a melhor da história do Paraná que, entre outros feitos, transformou a educação do Estado na melhor do Brasil, reduziu os índices de criminalidade aos menores níveis em décadas e fez enormes investimentos em infraestrutura que trarão, por muitos anos, bons frutos ao desenvolvimento paranaense."

Kassab reforçou também que o PSD "se mantém firme em sua decisão de apresentar aos brasileiros uma candidatura a presidente da República, que com certeza será a 'melhor via', contrapondo-se a essa polarização de propostas radicais que em nada contribuem para o que o Brasil precisa."

O presidente do PSD ainda disse que "Eduardo Leite e Ronaldo Caiado são bem avaliados e com inúmeras realizações". "Ambos têm apresentado seus projetos para o Brasil, que nortearão o plano de governo do candidato do PSD. A escolha, como afirmado anteriormente, deve ocorrer até o fim deste mês de março", completou.