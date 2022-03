Integrantes do PCO e MBL vão parar na delegacia após briga em atos Pró-Rússia e Pró-Ucrânia

Dois atos – um Pró-Rússia, outro Pró-Ucrânia – foram realizados na manhã desta terça-feira (1), em frente ao Consulado da Rússia no Leblon, na zona sul do Rio, no mesmo horário. O resultado foi uma discussão entre os dois grupos de manifestantes, que se acusam mutuamente de agressão. As informações são da Agência Estado.

Equipes do 23º Batalhão (Leblon) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Polícia Militar estabilizaram a situação e os envolvidos foram levados para a 14ª Delegacia de Polícia para tentar esclarecer os fatos. A PM não soube informar se os detidos ficariam presos ou apenas prestariam depoimento.

As manifestações foram organizadas pelo Partido da Causa Operária (PCO) e Movimento Brasil Livre (MBL). O primeiro convocou um ato em apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, em frente ao consulado russo. No mesmo local, membros do Movimento Livre Brasil (MBL) defendiam a Ucrânia, o que levou ao conflito, com a troca de acusações.