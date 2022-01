Inscrições para Curso de Apadrinhamento Afetivo até dia 19 janeiro

Estão abertas até o dia 19 deste mês as inscrições para o Curso de Apadrinhamento Afetivo Conta Comigo, que será realizado no período de 27 de janeiro a 21 de fevereiro. A capacitação é destinada a voluntários e voluntárias interessado(a)s em se tornarem padrinhos ou madrinhas afetivas de crianças e adolescentes abrigados. Também podem participar do curso, pessoas interessadas em participar de outro tipo de trabalho voluntário nos serviços de acolhimento.

O curso gratuito, que tem carga horária de 30 horas, será realizado no formato on-line. O conteúdo será disponibilizado na plataforma de Educação a Distância (EaD) do TJPA. “O que é ser madrinha e padrinho?”, “Conhecendo os afilhados e afilhadas” e “Formação e construção de novos vínculos afetivos” são alguns dos temas que serão abordados. Madrinhas e padrinhos afetivos do Conta Comigo podem realizar diversas atividades com seus afilhados e afilhadas, como passeios e orientação escolar ou profissional (para adolescentes próximos aos 18 anos), ou mesmo atividades diárias mais simples, em convivência familiar.

O Apadrinhamento oferece oportunidade a crianças e adolescentes de terem experiências sociais, culturais e afetivas que são consideradas raras, pois elas vivem em instituições de serviço de acolhimento.

Programa

O Programa de Apadrinhamento Afetivo “Conta Comigo” surgiu em 2014, por meio de parceria entre a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) do TJPA, as Varas da Infância e Juventude participantes e os serviços de acolhimento da Região Metropolitana de Belém.

O programa estimula uma relação amistosa, em que madrinhas e padrinhos se tornam referências afetivas na vida de afilhados e afilhadas, ao proporcionarem experiências positivas, que contribuam para a promoção de seu desenvolvimento e de sua autonomia. Não se trata de assumir papel de mãe, pai ou parente próximo dos afilhados.

Caso tenha interesse em participar, acesse em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckqVIiatsKf4t07Bf-Ox_5LaUlNi0fWMc8I0LweMEGOknQWw/viewform