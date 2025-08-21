Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Imprensa internacional repercute indiciamento de Bolsonaro e cita plano de fuga para Argentina

Assunto ganhou os jornais britânicos, argentinos e americanos

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, foram indiciados pela Polícia Federal (PF) (Foto: Alan Santos / Agência Brasil / Arquivo)

A imprensa estrangeira repercutiu o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20, por coação no curso do processo da trama golpista e deu destaque especial para o plano do ex-presidente de pedir asilo político para Javier Milei, presidente da Argentina.

O jornal britânico The Guardian publicou a manchete "Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar fuga para a Argentina em busca de asilo". Definindo o ex-presidente como um político de extrema direita, a notícia detalha que Bolsonaro pode enfrentar "uma pena de mais de 40 anos de prisão quando a Suprema Corte se reunir no próximo mês para decidir se ele é culpado de conspirar para anular o resultado da eleição presidencial de 2022".

Veja mais

image Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle
65% dos entrevistados consideram que o ex-presidente deveria abrir mão da tentativa de ser candidato na eleição de 2026

image Eduardo Bolsonaro rebate críticas de Silas Malafaia em áudio incluído em relatório da PF
Na gravação, Malafaia critica a postura de Eduardo em discursos considerados nacionalistas

Também na Europa, o veículo espanhol El País destacou a apreensão do celular de Bolsonaro no começo do mês e informou que a Polícia Federal produziu um relatório de 170 páginas solicitando uma nova acusação para Bolsonaro, a de obstrução no curso de processo.

O texto ainda afirma que a minuta para um pedido de asilo e "outras informações descobertas pelos agentes (no celular) ajudaram a Polícia Federal a pedir aos juízes (do STF) na quarta-feira, que processassem o ex-presidente, confinado em Brasília, e seu filho Eduardo, um deputado residente nos EUA, por tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal".

Na Argentina, o Clarín publicou uma notícia com o título "Jair Bolsonaro planejava pedir asilo ao governo de Javier Milei em 2024". No texto, o jornal discorre sobre o documento encontrado pela PF e explica que "o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de 'perseguição' por 'motivos políticos'" e que o intuito do ex-presidente era evitar as investigações pela tentativa de golpe de Estado.

Por fim, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, também cobriram o caso e publicaram notícias sobre o novo indiciamento que tem como foco Bolsonaro e seu filho.

O The New York Times diz que Milei era um "um colega líder de direita" de Bolsonaro e dá destaque para as articulações de Eduardo Bolsonaro no país. O jornal afirma que "o filho, (de Bolsonaro) Eduardo Bolsonaro, visitou a Casa Branca diversas vezes nos últimos meses para buscar a intervenção dos EUA no caso do pai. No mês passado, o presidente Trump citou o assunto ao anunciar que imporia tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, exigindo que o país desistisse do processo contra o ex-presidente, que é aliado de Trump".

O Washington Post, por sua vez, em um texto mais curto, afirmou que "Bolsonaro está atualmente aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe e soube na quarta-feira que ele pode enfrentar outro caso, já que a polícia o acusou formalmente, junto com um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, de obstrução da justiça em conexão com seu julgamento."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/PF/BOLSONARO/EDUARDO/COAÇÃO

Imprensa internacional
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Pronunciamento

Silas Malafaia chama Alexandre de Moraes de 'ditador' após operação da Polícia Federal

Pastor afirma ser alvo de perseguição religiosa; PF apura envolvimento em tentativa de obstrução de Justiça ligada ao caso Bolsonaro

21.08.25 9h08

investigação da PF

Imprensa internacional repercute indiciamento de Bolsonaro e cita plano de fuga para Argentina

Assunto ganhou os jornais britânicos, argentinos e americanos

21.08.25 8h47

Adultização

Câmara aprova PL contra adultização que endurece regras sobre uso das redes por crianças

Medida prevê regras para uso da internet por crianças e adolescentes, cria autoridade autônoma e estabelece punições para empresas que descumprirem a lei

21.08.25 8h38

eleições

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

65% dos entrevistados consideram que o ex-presidente deveria abrir mão da tentativa de ser candidato na eleição de 2026

21.08.25 7h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda