Eduardo Bolsonaro rebate críticas de Silas Malafaia em áudio incluído em relatório da PF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se encontra nos Estados Unidos, se manifestou nesta quarta-feira (20) após a divulgação de material pela Polícia Federal (PF). O relatório da corporação incluiu um áudio do pastor Silas Malafaia enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na gravação, Malafaia critica a postura de Eduardo em discursos considerados nacionalistas e relata ao ex-presidente que chegou a repreender o filho 03.

“Pastor Silas Malafaia, estamos juntos. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero. Eles já nem sabem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia. Ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender de escritório de advocacia que você contrate e eles podem reverter as coisas. Nos Estados Unidos, a banda toca diferente”, diz Eduardo Bolsonaro.