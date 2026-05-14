Imprensa internacional repercute áudios de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro

A imprensa internacional repercutiu o vazamento das conversas entre o senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo as mensagens reveladas nesta quarta-feira, 13, pelo Intercept Brasil e confirmadas pelo Estadão, o senador e outros membros do Partido Liberal (PL) negociaram com o dono do Banco Master um "patrocínio" de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134,4 milhões na conversão do câmbio da época) para o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Até 2025 a produção recebeu pagamentos no valor de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões). O próprio Flávio confirmou que pediu de fato dinheiro a Vorcaro.

A revista britânica The Economist publicou em seu portal que um "vazamento bombástico ameaça a candidatura eleitoral de Flávio Bolsonaro". Na reportagem, os jornalistas descrevem que a imprensa brasileira revelou áudios em que Flávio Bolsonaro, o principal candidato da direita para as eleições presidenciais, cobra dinheiro do empresário Daniel Vorcaro, preso sob suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a publicação, as conversas ocorreram mesmo após as investigações da Polícia Federal sobre o caso já terem se tornado públicas.

"Os partidos de direita imediatamente começaram a falar sobre a possibilidade de lançar um candidato alternativo. Nas casas de apostas, onde Flávio era o favorito para vencer a presidência, ele despencou para o segundo lugar, ficando dez pontos atrás", diz o The Economist.

Já a agência de notícias Reuters, do Reino Unido, publicou que "os mercados brasileiros foram abalados por reportagem que liga Flávio Bolsonaro a um banqueiro desonrado". O texto destaca que "a moeda brasileira caiu mais de 2%, fechando acima de 5 por dólar americano pela primeira vez neste mês, enquanto o índice de referência da bolsa de valores, o Bovespa, fechou em queda de 1,8%".

A publicação também afirma que os supostos vínculos entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro podem prejudicar "as ambições presidenciais do senador". Segundo as pesquisas, ele estava praticamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário simulado de segundo turno.

Nos Estados Unidos, a agência Associated Press noticiou o vídeo divulgado por Flávio confirmando que enviou os áudios cobrando Daniel Vorcaro. O texto intitulado "O pré-candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, nega ter feito qualquer irregularidade após pedir milhões a banqueiro" traz a nota oficial do senador sobre o vazamento, afirmando que se tratava apenas de um "filho pedindo patrocínio para homenagear o pai".

A reportagem destaca também que Flávio já sabia das fraudes do Master quando entrou em contato para cobrar o restante do dinheiro do banqueiro. A Associated Press descreve: "Vorcaro, ex-CEO do extinto Banco Master, que levava uma vida luxuosa antes de ser preso, é o centro de um escândalo de fraude e corrupção que envolveu diversos altos funcionários no Brasil desde o início do ano".

Na Argentina, o El Clarín publicou que Flávio pediu dinheiro a Vorcaro, que está preso por um "escândalo de corrupção monumental". A reportagem descreve que o Intercept Brasil também divulgou uma troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro datada de 16 de novembro de 2025, na véspera da prisão do banqueiro.

Nessas mensagens, entre as quais várias foram temporariamente apagadas, Flávio Bolsonaro disse ao banqueiro: "Irmão, estou e sempre estarei com você. Não há meio termo entre nós".

O Estadão confirmou com fontes que têm acesso à investigação que os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro divulgados pelo Intercept Brasil são autênticos. Eles fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio divulgado.

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025, três meses depois do escândalo do Banco Master vir à tona. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.