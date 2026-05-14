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Líder do PT na Câmara aciona Coaf por repasses a filme sobre Jair Bolsonaro

O ofício foi apresentado nesta quinta-feira, 14, um dia após o site The Intercept Brasil ter publicado uma reportagem sobre financiamento do filme

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado Federal Pedro Uczai (Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), encaminhou uma representação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em que solicita a instauração de um procedimento para rastrear repasses do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ofício foi apresentado nesta quinta-feira, 14, um dia após o site The Intercept Brasil ter publicado uma reportagem que mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou R$ 134 milhões com Vorcaro para financiar o filme. Desse montante, R$ 61 milhões foram repassados. No entanto, a empresa Go Up Entertainment, produtora do filme, negou ter recebido recursos do banqueiro.

De acordo com a reportagem, pelo menos parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

"A conclusão não pode ser outra, senão a de que estes repasses, envolvendo vultosos recursos públicos, objetivaram beneficiar interesses privados do próprio Senador ou de sua família, mais precisamente, serviu e vem servindo para a manutenção do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e sua família, nos Estados Unidos da América, com o objetivo de atuar contra os interesses do Brasil e da sociedade brasileira", diz o documento.

O texto prossegue: "Assim, é preciso que esse órgão instaure procedimento investigativo específico, a fim de rastrear a destinação desses valores milionários (que não chegaram à produtora do filme), não declarados aos órgãos de controle e que podem estar financiando atividades criminosas no exterior".

Uczai também diz que a "teia de irregularidades se aprofunda" com a destinação de emendas parlamentares individuais para um instituto presidido por uma das sócias da produtora do filme. Conforme mostrou o Estadão, o deputado Mario Frias (PL-SP), roteirista de "Dark Horse", enviou R$ 2 milhões em emendas para uma organização não governamental (ONG) presidida por Karina Ferreira Cama, produtora do filme.

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Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/OPOSIÇÃO/COAF/INVESTIGAÇÃO
Política
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