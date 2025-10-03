Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ilha do Combu e Parque do Utinga ganham cobertura ampliada de internet e telefonia

Conexão de qualidade beneficia moradores da Ilha e também turistas e visitantes do Parque do Utinga

O Liberal
fonte

Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha do Combu, na região insular de Belém, passa a contar com sinal estável de telefonia e internet (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

A Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha do Combu e o Parque Estadual do Utinga, em Belém, ganham cobertura ampliada de internet e telefonia, no entanto, com datas diferentes. O Combu, na região insular da cidade, já a partir desta sexta-feira (3), no Parque Estadual do Utinga, a previsão é de que os equipamentos entrem em funcionamento até o fim deste mês de outubro.

A expansão da rede é fruto da articulação entre o governo do Pará, a Anatel, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), o Ministério das Comunicações, a prefeitura de Belém, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), a associação Conexis e as empresas de telefonia móvel.

Na manhã desta sexta-feira, foi inaugurada na Ilha do Combu a torre de telefonia móvel e internet que agora conecta as mais de 600 famílias ribeirinhas e cerca de 2 mil habitantes da ilha ao restante do mundo. “Chegou mais internet e telefonia móvel para o Combu", festejou a deputada federal Renilce Nicodemos.

'Conexão firme garante mais segurança às famílias', diz deputada

"Graças ao nosso pedido e à nossa articulação, foi feita a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet na ilha. Isso significa comunicação de qualidade, internet estável e mais oportunidades de conexão com o mundo", disse a deputada. Ela acrescentou: "Essa conquista vai além do sinal: é mais segurança para as famílias, oportunidade para os jovens, fortalecimento do turismo, do extrativismo e do artesanato local”, declarou a deputada.

De acordo com Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, órgão gestor do Parque Estadual do Utinga, "o Parque é um dos espaços mais visitados do Pará e, com a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), terá ainda mais visibilidade internacional. A chegada da conectividade de qualidade é um legado transformador para quem visita e trabalha na unidade de conservação”, afirmou Nilson Pinto.

image Parque Estadual do Utinga também será beneficiado, até o final deste mês, com a conectividade de qualidade (Ivan Duarte / O Liberal)

A cobertura ampliada, no Parque do Utinga, terá impacto direto para visitantes e equipes que atuam no local, permitindo mais segurança, comunicação em tempo real e melhor experiência de lazer. Só em 2023, o parque recebeu cerca de 500 mil pessoas, e até julho deste ano já somava quase 400 mil visitantes.

“Quem vem ao parque sabe que na maior parte dos trajetos ficamos sem sinal. Com essa novidade, teremos mais segurança e comodidade”, comemorou a bancária Juliana Santos, frequentadora assídua.

Segundo a Anatel, a iniciativa integra um pacote de expansão que prevê a instalação de antenas em mais de 20 pontos da Região Metropolitana de Belém, entre eles o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o Estádio Mangueirão e o Mercado do Ver-o-Peso. Das 15 áreas consideradas prioritárias, 14 terão equipamentos permanentes, o que garante infraestrutura de longo prazo para além da COP30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Ilha do Combu e Parque do Utinga ganham cobertura ampliada de internet e telefonia

Conexão de qualidade beneficia moradores da Ilha e também turistas e visitantes do Parque do Utinga

03.10.25 18h44

LEGISLAÇÂO

Deputada defende ampliação da Lei Maria da Penha para homens: 'Eles também podem ser vítimas'

Júlia Zanatta deseja incluir um trecho para pessoas do sexo masculino na legislação de nº 11.340

03.10.25 18h25

projeto

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

O primeiro passo foi dado nesta semana, com a apresentação de uma emenda à PEC

03.10.25 18h18

dor de cabeça

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: ‘risco à minha integridade’

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho de Jair Bolsonaro (PL) explicou o registro

03.10.25 18h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda