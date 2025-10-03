Ilha do Combu e Parque do Utinga ganham cobertura ampliada de internet e telefonia

A Área de Proteção Ambiental (APA) da ilha do Combu e o Parque Estadual do Utinga, em Belém, ganham cobertura ampliada de internet e telefonia, no entanto, com datas diferentes. O Combu, na região insular da cidade, já a partir desta sexta-feira (3), no Parque Estadual do Utinga, a previsão é de que os equipamentos entrem em funcionamento até o fim deste mês de outubro.

A expansão da rede é fruto da articulação entre o governo do Pará, a Anatel, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), o Ministério das Comunicações, a prefeitura de Belém, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), a associação Conexis e as empresas de telefonia móvel.

Na manhã desta sexta-feira, foi inaugurada na Ilha do Combu a torre de telefonia móvel e internet que agora conecta as mais de 600 famílias ribeirinhas e cerca de 2 mil habitantes da ilha ao restante do mundo. “Chegou mais internet e telefonia móvel para o Combu", festejou a deputada federal Renilce Nicodemos.

'Conexão firme garante mais segurança às famílias', diz deputada

"Graças ao nosso pedido e à nossa articulação, foi feita a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet na ilha. Isso significa comunicação de qualidade, internet estável e mais oportunidades de conexão com o mundo", disse a deputada. Ela acrescentou: "Essa conquista vai além do sinal: é mais segurança para as famílias, oportunidade para os jovens, fortalecimento do turismo, do extrativismo e do artesanato local”, declarou a deputada.

De acordo com Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, órgão gestor do Parque Estadual do Utinga, "o Parque é um dos espaços mais visitados do Pará e, com a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), terá ainda mais visibilidade internacional. A chegada da conectividade de qualidade é um legado transformador para quem visita e trabalha na unidade de conservação”, afirmou Nilson Pinto.

Parque Estadual do Utinga também será beneficiado, até o final deste mês, com a conectividade de qualidade (Ivan Duarte / O Liberal)

A cobertura ampliada, no Parque do Utinga, terá impacto direto para visitantes e equipes que atuam no local, permitindo mais segurança, comunicação em tempo real e melhor experiência de lazer. Só em 2023, o parque recebeu cerca de 500 mil pessoas, e até julho deste ano já somava quase 400 mil visitantes.

“Quem vem ao parque sabe que na maior parte dos trajetos ficamos sem sinal. Com essa novidade, teremos mais segurança e comodidade”, comemorou a bancária Juliana Santos, frequentadora assídua.

Segundo a Anatel, a iniciativa integra um pacote de expansão que prevê a instalação de antenas em mais de 20 pontos da Região Metropolitana de Belém, entre eles o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o Estádio Mangueirão e o Mercado do Ver-o-Peso. Das 15 áreas consideradas prioritárias, 14 terão equipamentos permanentes, o que garante infraestrutura de longo prazo para além da COP30.