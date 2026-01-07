Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vereador preso por suspeita de homicídio poderá votar remotamente; entenda

O vereador preso era o segundo vice-presidente da Câmara antes de ser preso

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner de Bebé está preso por suspeita de cometer um homicídio em outubro de 2025 (Reprodução)

A Câmara Municipal de Santa Rita (PB) aprovou, na segunda-feira, 5, um projeto que altera o Regimento Interno da Casa e autoriza a participação remota de vereadores presos provisoriamente nas sessões.

A medida beneficia o vereador Wagner de Bebé (PSD), que está preso suspeito de cometer um homicídio em outubro de 2025.

O vereador preso era o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita antes de ser preso.

O projeto de autoria dos vereadores Dr. João Alves (PSDB) e Alysson Gomes (Republicanos) foi aprovado por 10 votos a favor e nove contrários.

Na justificativa do projeto, os autores argumentam que a mudança adequa o regimento ao princípio constitucional da presunção de inocência e "moderniza" o funcionamento do Legislativo municipal. Segundo o texto, afastamentos automáticos ou perda de mandato antes de condenação definitiva seriam inconstitucionais e antidemocráticos.

O projeto sustenta ainda que, com autorização judicial, vereadores presos provisoriamente podem participar das sessões de forma remota, garantindo o exercício do mandato enquanto não houver trânsito em julgado.

Wagner de Bebé foi preso em 16 de outubro, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido dias antes. Ele também responde como réu por tentativa de homicídio em um caso de 2016, quando ainda não exercia mandato parlamentar.

O vereador está afastado da Câmara desde a prisão. O suplente dele, Cláudio Marçal (PSD), tomou posse na Casa no dia 4 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Câmara

Paríba

voto remoto

vereador

preso

homicídio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro

O pedido indica dois nomes para o acompanhamento espiritual

08.01.26 22h13

Política

Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Evento marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

08.01.26 19h07

projeto

Com veto de Lula, Congresso tem 30 dias para decidir futuro do PL da Dosimetria

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

08.01.26 18h18

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

08.01.26 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda