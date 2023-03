III Marcha a Belém mobiliza 100 prefeitos, senadores e deputados 

Cerca de 100 prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais participaram da III Marcha a Belém em Defesa dos Municípios, nesta terça-feira (14). O evento no Hotel Princesa Louçã, na avenida Presidente Vargas, foi promovido pela Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep), e contou com a presença do governador Helder Barbalho, que reiterou o compromisso da gestão estadual com os gestores públicos dos 144 municípios paraenses.

Servidores municipais também participaram do evento, na capital paraense. De acordo com os organizadores, a III Marcha a Belém busca maior visibilidade para as discussões das demandas municipais. Helder Barbalho presidiu a Famep, de 2005 a 2012. À época, ele era o prefeito de Ananindeua, na Grande Belém.

Nesta terça-feia, no encontro, o governador recordou que enquanto à frente da Famep iniciou um processo de consolidação do municipalismo no Estado. “Vocês vivem os desafios e o dia a dia de cada cidade. Quando a relação é de proximidade com o Executivo estadual, cada um nos alerta para a assertividade das políticas públicas. Por isso, eu os valorizo profundamente”.

WhatsApp e prefeitos

"Tenho duas ferramentas de gestão que são minhas maiores aliadas. Uma é o WhatsApp, e a segunda é formada pelos prefeitos, meus informantes nos 144 municípios. Por vocês, eu sei de forma simultânea e instantânea o que está acontecendo em cada cidade", enfatizou Helder Barbalho.

Ele falou da recém-criada Secretaria das Cidades e Integração Regional, cujo titular é o também ex-presidente da Famep e ex-prefeito de Piçarra, Wagner Machado. Helder disse que a nova secretaria tem a missão de atuar na captação das informações, a fim de agilizar, monitorar e acompanhar as demandas.

“Tenho a convicção de que inauguramos um modelo de gestão virtuoso, com aproximação, parceria, planejamento e priorização das nossas ações", complementou o governador.

Prêmio Destaque Municipal

Durante a Marcha, nesta terça-feira, foi lançado o Prêmio “Famep Destaque Municipal Governança e Gestão 2023”, uma parceria entre a Federação, o Ministério da Economia e o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Prefeito de Santarém, o atual presidente da Famep, Nélio Aguiar, afirmou que o encontro é importante para as cidades, por contribuir para decisões futuras.

"É um espaço para a discussão de temas que permitam a conquista de autonomia pelo ente municipal, além de mostrar ao cidadão os caminhos que os gestores municipais defendem como solução para enfrentar e vencer os obstáculos da gestão", assinalou Aguiar.

Ele acrescentou que, "é importante a participação de cada um dos prefeitos que estiveram na Marcha a Belém, e também na Marcha a Brasília, que será realizada entre 27 e 30 de março, e é mais um espaço para o debate da nossa pauta municipalista".

Barcarena na vice-presidência da FNP

Durante a 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, de 13 e 14 em Brasília (DF), houve a eleição e posse da diretoria da entidade para o mandato de 2023/2025. A Prefeitura de Barcarena assumiu a vice-presidência temática de Resiliência e Gestão de Riscos, em cerimônia realizada nesta terça-feira (14), com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente Lula.

“Barcarena reforça seu protagonismo e engajamento com a democratização e implementação da Agenda 2030, da Nova Agenda Urbana, do Acordo de Paris, do Marco de Sendai entre outros protocolos internacionais”, divulgou a prefeitura de Barcarena sobre a atuação do município na FNP.