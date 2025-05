II Prêmio Ampla de Jornalismo será lançado nesta sexta (9) e terá foco em temática ambiental

Nesta sexta-feira (9), será lançada a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo, no Celebrate Eventos, em Belém, com o tema "COP 30, soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico". A jornalista Giuliana Morrone, que atuou como comentarista do Jornal da Globo, será a anfitriã da programação e responsável pela curadoria da premiação. Os vencedores serão divulgados em dezembro deste ano.

A iniciativa, criada em 2024, reconhece reportagens que trazem à tona soluções reais, práticas e transformadoras para o bioma amazônico. Nesta nova edição, as inscrições poderão ser feitas em quatro categorias: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo. As premiações chegam a R$ 20 mil para os primeiros lugares.

"Ampliamos a premiação em um ano-chave, um ano de COP 30, porque 2024 mostrou que a Ampla já começou grande. Eu fico até ansioso, porque sei que as propostas agora em 2025 serão de uma contribuição ainda maior", prospecta Giussepp Mendes, um dos fundadores da Ampla e idealizador do prêmio.

Desenvolvimento

Para 2025, a plataforma Ampla Amazônia procura incentivar o jornalismo que valoriza a diversidade, inovação e desenvolvimento sustentável na região. Após o sucesso da primeira edição, o evento se consolidou como uma das principais premiações voltadas à cobertura da Amazônia, convidando jornalistas de todo o país a amplificar vozes, experiências e soluções para um futuro sustentável.

Em um momento em que a região ganha protagonismo internacional, a premiação reconhece reportagens que dão visibilidade a soluções reais, práticas e transformadoras para o bioma amazônico. "Estamos falando de uma premiação voltada para a sociedade amazônida, às questões, às demandas dos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Então a nossa expectativa é a melhor possível", complementa Giussepp.

Serviço

II Prêmio Ampla de Jornalismo

Data: 9 de maio de 2025

Horário: 19h

Local: Celebrate Eventos, na Tv. Almirante Wandenkolk, 666 - Nazaré, Belém