Hugo Motta pediu reembolso de R$ 27 mil por jantar em 2023, diz portal

Atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) pediu, em 2023, um reembolso de R$ 27 mil por um jantar com 30 integrantes de seu próprio partido realizado em outubro daquele ano, segundo informações do portal Metrópoles. A nota apresentada pelo deputado federal é a mais cara, na categoria alimentação, da atual legislatura da Câmara, iniciada em 1.º de fevereiro de 2023, revelou o portal.

Conforme o Metrópoles, o objetivo do jantar foi abordar "a implementação de aeroporto na cidade de Patos-PB", terra natal de Motta, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos). O jantar, porém, não consta na agenda oficial de Costa Filho.

O valor do jantar correspondeu a R$ 904 para cada convidado presente. Na época, Motta era líder da bancada do Republicanos na Câmara. Procurada pelo Metrópoles, a assessoria do presidente da Câmara não se manifestou.

Não é a primeira vez que jantares com a presença de Motta chamam atenção pelas altas cifras. Como mostrou o Estadão, jantar de Motta com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes partidários da Casa foi regado a bebidas de alto valor. O evento ocorreu em abril deste ano.

O cardápio de alcoólicos servidos na residência oficial do presidente da Câmara incluiu pelo menos quatro vinhos espanhóis que custam R$ 1,2 mil a garrafa, um uísque japonês de R$ 550, dois uísques escoceses que custam por volta de R$ 600 a unidade e um licor de laranja.

Estiveram presentes os líderes de quase todos os partidos, com exceção do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. As garrafas vazias das bebidas foram encontradas ao lado da residência oficial. Somadas todas as garrafas encontradas, foram gastos cerca de R$ 11 mil. Procurada na época, a Câmara não respondeu.